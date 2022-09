Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e l'ultima settimana di settembre sarà piuttosto movimentata per i protagonisti di Palazzo Palladini. Secondo le trame dal 26 al 30 settembre, infatti, Marina e Roberto saranno in ansia perché qualcuno ha tentato di ucciderli avvelenandoli e la polizia indagherà. Non ci saranno buone notizie neanche per Viola ed Eugenio che sembreranno giunti al capolinea e per Nunzio che sarà deluso da Chiara.

La polizia al lavoro per aiutare Marina e Roberto: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 26 al 30 settembre annunciano che per gli abitanti di Palazzo Palladini ci saranno ancora molte domande senza risposta.

Dopo la tragedia che ha colpito Susanna, infatti, qualcuno tenterà di uccidere Marina e Roberto avvelenandoli. I due imprenditori saranno spaventati per l'accaduto e la polizia inizierà le indagini per arrivare al responsabile. Non sarà esclusa alcuna pista e si partirà con la prima indagata che sarà Lara, l'ex compagna di Roberto. Gli inquirenti convocheranno la donna in centrale e ci sarà un lungo interrogatorio. Non è ancora stato rivelato chi possa nascondersi dietro l'avvelenamento di Marina e Roberto [VIDEO], ma l'arrivo della nuova governante Lia potrebbe avere avuto un ruolo in tutta questa vicenda.

Viola ed Eugenio al capolinea: anticipazioni 26-30 settembre

Le puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 settembre vedranno al centro delle scene anche un'altra coppia molto amata: quella formata da Viola ed Eugenio.

Dopo l'attentato che è costato la vita a Susanna, la figlia di Ornella non riuscirà facilmente a riprendere la sua vita in mano e la paura non la lascerà neanche con l'inizio di un nuovo anno scolastico. La donna sarà sempre più in difficoltà e non potrà fare a meno di ignorare che il lavoro di suo marito ha avuto un ruolo importante in tutto quello che ha dovuto passare.

Nonostante gli sforzi di Ornella e Raffaele, per Viola non sarà semplice riavvicinarsi a suo marito e la crisi tra loro sembrerà ormai essere definitiva.

Chiara deluderà ancora Nunzio che prenderà una decisione

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 26 al 30 settembre rivelano che i problemi si faranno sentire anche per Nunzio e Chiara.

Dopo aver lasciato Napoli per raggiungere la sua fidanzata a Capo Verde, il figlio di Franco ha ricevuto una grossa delusione scoprendo che la ragazza aveva ricominciato a drogarsi. Nonostante tutti, Nunzio riuscirà a mettere da parte le sue convinzioni e sceglierà di restare accanto a Chiara per aiutarla a uscire dalla sua dipendenza. A un certo punto, però, lo stile di vita della ragazza farà subire un guaio a Nunzio che dovrà prendere una decisione dolorosa.