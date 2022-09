Daniele Dal Moro è uno dei prossimi concorrenti del GFVip 7. Il giovane originario di Verona, su Instagram, è intervenuto per mettere a tacere le polemiche legate alla breve esperienza sul trono di U&D. Daniele era stato accusato dai telespettatori di dare troppa importanza al peso corporeo delle ragazze, tanto che le faceva pesare. In una stories, il diretto interessato ha precisato che non è stata una sua idea.

Che cos'era accaduto nel dating show?

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Nip 16, Daniele Dal Moro era stato chiamato da Maria De Filippi per salire sul trono di Uomini e donne.

L'esperienza del giovane veneto, però, è stata accompagnata da una serie di polemiche. Il motivo? Daniele, ogni volta che aveva davanti a sé una corteggiatrice, chiedeva una bilancia per pesarla. Da qui l'accusa di alcuni telespettatori nei confronti del tronista di Verona. In molti avevano sostenuto che Dal Moro desse troppa importanza all'aspetto fisico e soprattutto al peso corporeo.

Tuttavia, la partecipazione di Daniele Dal Moro al dating show di Canale 5 si concluse poche settimane dopo a causa dello scoppio della pandemia.

La versione di Dal Moro

A pochi giorni dall'ingresso del 32enne di Verona nella casa più spiata d'Italia, il diretto interessato ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

In una serie di stories su Instagram, Daniele Dal Moro è tornato sulla breve esperienza a U&D. Il futuro concorrente del GFVip 7 ha esordito con tono polemico: "Quando ho fatto il tronista a Uomini e Donne non ho pesato le ragazze perché mi interessasse il loro peso corporeo". Il giovane ha rivelato di aver ricevuto una proposta dalla redazione e anche se c'era il rischio di passare un messaggio sbagliato, è stata scelta l'opzione più tortuosa.

Dal Moro ha sostenuto che nella scheda di presentazione delle ragazze era indicato il peso e l'altezza di ogni corteggiatrice.

Sulla base di quanto dichiarato il 32enne ha criticato la scelta della redazione di U&D: "Pensavano che la mia figura associata a questo tema potesse influire in maniera positiva". Il percorso di Dal Moro, però, venne interrotto a causa della pandemia da Covid-19.

La richiesta dell'ex tronista

Per affrontare al meglio la nuova avventura al GFVip 7, Daniele Dal Moro ha lanciato un appello a tutti i suoi detrattori: "Non voglio nulla. Solo che non mi rompete più con questa storia".

Il 32enne ha fatto presente che in questi anni non ha mai rilasciato interviste su giornali di gossip. Inoltre, non ha mai cercato visibilità. Al contrario, Daniele ha rivelato di aver accettato di prendere parte ad un altro Reality Show solo per provare una nuova esperienza televisiva.