Cambia la programmazione Rai di settembre 2022 e tra le novità del palinsesto, spicca la cancellazione di Domenica In Show condotto da Mara Venier.

Dopo essere stato annunciato in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, il programma condotto da Mara Venier non tornerà in onda in prime time.

Tra le novità della programmazione Rai di settembre, spicca anche la sospensione della soap opera Sei sorelle nel daytime feriale della rete ammiraglia.

Cancellato Domenica In Show: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, la prima novità circa la programmazione Rai di settembre 2022 riguarderà la messa in onda di Domenica In Show, il programma di prime time condotto da Mara Venier, che porta nella prestigiosa fascia oraria serale il contenitore del dì di festa amatissimo dal pubblico e dagli spettatori della rete ammiraglia.

Dopo l'ottimo riscontro della puntata trasmessa a maggio, seguita da una media di circa tre milioni di spettatori, un secondo appuntamento con Domenica In Show era in programma nella serata di venerdì 16 settembre 2022, così come fu annunciato in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti.

Alla fine, però, questa sorta di "festa di inizio anno" capitanata da Mara Venier non ci sarà, dato che Domenica In Show risulta cancellato dalla programmazione del 16 settembre.

Mara Venier condurrà la versione 'classica' di Domenica In 2022/2023

I motivi sarebbero legati allo scarso tempo a disposizione e anche a questioni riguardanti lo studio del programma, motivo per il quale la conduttrice veneta avrebbe preferito concentrarsi solo ed esclusivamente sulla versione "tradizionale" di Domenica In.

Da domenica 11 settembre, infatti, Mara Venier tornerà ad essere la signora del pomeriggio festivo di Rai 1, con la sua quattordicesima edizione di Domenica In, trasmessa come sempre in diretta dalle 14 alle 17 circa.

Novità anche per quanto riguarda la messa in onda della soap Sei Sorelle che, dal 5 settembre 2022, non troverà più spazio nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

Stop Sei Sorelle in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Le nuove puntate della serie incentrata sulle sorelle Silva non andranno in onda dal lunedì al venerdì nella fascia del primo pomeriggio, dalle 15:55 alle 16:45 circa, ma andrà in onda solo su Rai Premium e in un'altra fascia oraria.

La soap spagnola, infatti, sbarcherà nella prestigiosa fascia del prime time e sarà in onda con una doppia puntata prevista al giovedì sera dalle 21:10 circa.

Al posto di Sei Sorelle, invece, dal 5 settembre su Rai 1 ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle signore, la soap campione di ascolti del pomeriggio.