La soap opera Sei Sorelle cambia programmazione da settembre 2022 su Rai 1. Le novità riguarderanno la fascia del primo pomeriggio dove ci saranno dei sostanziali cambiamenti che interesseranno il daytime.

Per la soap opera spagnola, che questa estate ha debuttato prendendo il posto de Il Paradiso delle signore, è prevista la cancellazione nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai, dove si assisterà al ritorno della soap italiana con Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.

Il Paradiso delle signore al posto di Sei Sorelle: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre 2022 interesserà gli appassionati della soap opera Sei sorelle.

Dal 12 settembre, la fascia del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà ad essere quella "usuale" e, di conseguenza, si assisterà al ritorno delle storiche trasmissioni che popolano il daytime.

Da Oggi è un altro giorno, passando per La Vita in diretta e appunto Il Paradiso delle signore 7: la soap opera italiana, campione di ascolti del primo pomeriggio, tornerà in onda nella fascia che va dalle 15:55 alle 16:45, con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

La soap Sei Sorelle cancellata in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Di conseguenza, con il ritorno de Il Paradiso delle signore 7 nel daytime pomeridiano di Rai 1, si assisterà alla cancellazione della soap spagnola Sei Sorelle.

Le vicende delle sorelle Silva non troveranno più spazio nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai: dal 12 settembre, infatti, la soap verrà sospesa nel palinsesto feriale.

Per continuare a seguire le vicende delle sorelle Silva, bisognerà collegarsi su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre).

La nuova programmazione di settembre della soap Sei Sorelle prevede che, le restanti puntate della serie, vengano trasmesse in prime time al giovedì sera. La messa in onda è prevista dalle 21:15 alle 23:30 circa.

Bassi ascolti per la soap spagnola Sei Sorelle nel pomeriggio di Rai 1

La soap spagnola, in queste settimane di messa in onda nel palinsesto estivo di Rai 1 non ha conquistato più di tanto il gradimento del pubblico pomeridiano.

Dopo un buon esordio con quasi il 18% di share, gli ascolti di Sei Sorelle sono calati di settimana in settimana, fino ad arrivare ad una media che si aggira sugli 800 mila spettatori al giorno e uno share che non va oltre l'11%.

Una scommessa decisamente "non vinta" nel daytime pomeridiano di Rai 1, dato che fino a qualche settimana prima quella fascia oraria era dominata dall'appuntamento con Il Paradiso delle signore che, in prima visione, aveva raggiunto anche picchi del 21-22% di share con quasi due milioni e mezzo di spettatori.

A settembre l'atteso ritorno de Il Paradiso delle signore 7 in daytime

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 sono attualmente in fase di lavorazione. Per buona parte dell'estate, gli attori sono stati impegnati sul set romano della soap per girare gli episodi che andranno poi in onda dal 12 settembre in poi in tv.

I colpi di scena non tarderanno ad arrivare e, come svelato dall'attore Roberto Farnesi, fin dalle primissime puntate di questa settima stagione, si entrerà subito nel vivo delle nuove dinamiche e degli intrighi che animeranno le vicende del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Adelaide, ad esempio, proverà in tutti i modi a "colpire alle spalle" il suo ex fidanzato Umberto Guarnieri, reo di averla tradita, uscendo allo scoperto con Flora Ravasi, la sua nuova fidanzata ufficiale, nonché stilista del Paradiso che Adelaide proverà in tutti i modi a far licenziare.