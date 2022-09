Tante novità saranno presenti in Terra Amara, lo sceneggiato turco che ha registrato il 23% di share su Canale 5. Gli spoiler della nuova puntata, in onda il 5 settembre, annunciano brutte notizie per Gaffur Taskin, il burbero capomastro della tenuta. Hunkar Yaman, infatti, minaccerà di licenziare lui e la moglie quando scoprirà che Gulten si trova da Yilmaz.

Terra Amara, anticipazioni puntata lunedì 5 settembre

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno l'opportunità di vedere lunedì 5 settembre in prima visione su Canale 5, annunciano inedite novità.

Tutta l'attenzione sarà catalizzata da Fekeli, interpretato dall'attore Kerem Alışık. L'imprenditore, infatti, conquisterà gli abitanti di Cukurova grazie alla distribuzione di generi alimentari e poi gli prometterà loro nuovi posti di lavoro grazie all'intervento di Yilmaz.

L'arcigna Saniye (Selin Yeninci), nel frattempo, avrà un brutto incidente con la signora. Un modo per coprire l'assenza di Gulten e suo marito Gaffur, per poi fingere di aver perso il bambino.

Hunkar minaccia di licenziare Gaffur e Saniye dalla tenuta

Nella nuova puntata di Terra Amara, trasmessa il 5 settembre, Sermin si recherà a fare visita alla zia, per poi allontanarsi indispettita a causa del comportamento di quest'ultima.

In seguito Hunkar scoprirà ugualmente che Gulten si trova ospite della tenuta di Yilmaz e Fekeli. Per questo motivo diventerà molto minacciosa nei riguardi di Gaffur e Saniye. La signora Yaman, infatti, minaccerà di licenziarli dalla fattoria qualora Gulten non torni immediatamente a casa.

Gulten torna alla tenuta per salvare i parenti

Una volta tornata alla tenuta, Gulten spiegherà i motivi del suo allontanamento alla padrona, salvando così i suoi parenti da gravi ripercussioni. Hunkar, a questo punto, le prometterà che nessuno la obbligherà a sposarsi, infatti scoprirà che il capomastro l'aveva promessa in sposa a un uomo più anziano di lei e padre di quattro figli.

Nonostante questo, la donna deciderà di tenere Gaffur e la moglie alla tenuta.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera, Zuleyha ha trascorso le giornate cucendo degli abiti. La sera Demir e Cengaver si sono incontrati in un locale, dove hanno dato vita a una rissa. Fekeli e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), invece, sono riusciti a scappare da una trappola mortale, mentre Zuleyha e Demir si sono recati a una festa di fidanzamento. Infine Fekeli e Hunkar si sono incontrati per firmare una tregua per i due figli.