Can Yaman "conteso" da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Il divo turco sta per tornare in onda sul piccolo schermo con la nuova fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata su Canale 5 e nel frattempo sono previste un po' di ospitate televisive.

Questo weekend, infatti, si ritroverà ospite in studio di due fuoriclasse del piccolo schermo televisivo, pronte ad averlo al loro fianco nelle rispettive trasmissioni.

Il ritorno in tv di Can Yaman, diviso tra De Filippi e Toffanin

Nel dettaglio, a poche settimane dal debutto di "Viola come il mare", in onda dal 30 settembre in poi su Canale 5, comincia ufficialmente il "tour promozionale" dell'attore turco che sarà presente in varie trasmissioni Mediaset per lanciare al meglio questo attesissimo prodotto.

Si partirà sabato 17 settembre, quando Can Yaman sarà ospite in studio alla prima puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, pronto a riaprire i battenti dopo la pausa estiva.

Per farlo nel migliore dei modi la padrona di casa di Verissimo ha scelto di puntare proprio sul divo turco, che questa estate è stato ancora una volta al centro del gossip.

Silvia Toffanin apre la stagione di Verissimo con Can Yaman

Can Yaman non sarà l'unico protagonista di Viola come il mare che prenderà parte alla prima puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin, dato che in studio è prevista anche la presenza di Francesca Chillemi.

Un'intervista particolarmente attesa dai fan della coppia, dopo che in queste settimane si sono rincorse nuovamente voci legate a un possibile flirt tra i due attori.

Cosa c'è di vero in questi rumor che circolano sul web e sulle riviste di gossip? Can e Francesca faranno finalmente chiarezza una volta per tutte?

Tuttavia gli impegni per Can Yaman non sono finiti qui, dato che l'attore turco sarà presente in tv anche domenica 18 settembre.

Amici 22, Can Yaman ospite in studio da Maria De Filippi

Lo scorso mercoledì c'è stata la registrazione della prima puntata di Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda dalle 14 su Canale 5.

Ebbene, per la prima puntata (in onda domenica 18 settembre) la conduttrice ha scelto di puntare sulla presenza in studio vi personaggi noti dello spettacolo, del cinema e della musica per assegnare le maglie ai nuovi concorrenti che prenderanno parte al talent show.

Tra questi spicca il nome di Can Yaman, il quale tornerà "alla corte" di Maria De Filippi, dopo che in passato ha partecipato più volte a C'è posta per te.

Sempre per il debutto di Viola come il mare, non si esclude che Can possa tornare in studio anche da Barbara d'Urso in una delle prossime puntate di Pomeriggio 5.