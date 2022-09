Momenti ad alta tensione si vivranno durante i nuovi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame della 1^ stagione, attualmente in onda in Italia, segnalano che Gulten Taskin si beccherà una pallottola nel tentativo di salvare Yilmaz Akkaya dalla furia di Demir Yaman.

Terra Amara, anticipazioni: Akkaya finisce in galera

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti i prossimi episodi italiani annunciano brutte notizie per Gulten.

Tutto inizierà quando Yilmaz verrà portato in carcere dopo uno scontro a fuoco nel quale ferirà un uomo.

In pratica, il protagonista punterà un'arma da fuoco contro un malvivente, reo di aver messo in dubbio il suo rapporto con Mujgan. Purtroppo, il malcapitato verrà colpito durante lo scontro con Akkaya, tanto da essere operato d'urgenza in ospedale. Dall'altro canto, l'ex meccanico sarà portato in galera, sebbene sia rimesso in libertà poche ore dopo grazie all'aiuto di Fekeli, che convincerà il ferito che si è trattato solo di legittima difesa.

Demir scopre che il rivale è il proprietario dell'abitazione di Sermin

Ma i problemi per Yilmaz non saranno finiti. Dagli spoiler di Terra Amara si evince che il protagonista si imbatterà in un'intervista rilasciata da Demir e Zuleyha dove ribadiscono di essersi innamorati grazie ad un colpo di fulmine.

Neanche a dirlo, Akkaya si arrabbierà moltissimo quando capirà di essere stato screditato dalla sua ex fidanzata. Per questo motivo, l'ex meccanico non vedrà l'ora di informare il rivale di essere diventato il proprietario dell'abitazione di Sermin. Ed ecco, che il giovane Yaman si scaglierà come una furia contro Yilmaz, tanto da arrivare a minacciarlo con una pistola quando si rifiuterà di rivendergli l'immobile.

Un gesto che susciterà la reazione di Akkaya, il quale non esiterà ad estrarre la sua pistola con conseguenze a dir poco drammatiche.

Gulten si prende un colpo di pistola dal padrone per salvare Yilmaz

Tutti i dipendenti della tenuta si recheranno nel giardino per cercare di fermare il furioso litigio tra i due grandi rivali.

Anche Hunkar e Zuleyha supplicheranno Demir di risparmiare la vita di Yilmaz, ma non verranno ascoltate. Il potente impresario, infatti, sparerà un colpo di pistola che finirà per ferire Gulten alla spalla, quando si metterà di mezzo per salvare Akkaya. La domestica, a questo punto, verrà trasportata in ospedale dal padrone che apparirà molto dispiaciuto per quello che ha fatto. Una volta ripresasi, Taskin racconterà di essersi ferita per sbaglio. Una versione, che tuttavia non sarà creduta dal dottor Sabahattin, che deciderà di parlare a quattrocchi con Yilmaz e Demir.