Can Yaman e Francesca Chillemi continuano ad essere al centro del Gossip. La coppia protagonista della fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata autunnale di Canale 5, impazza sui vari rotocalchi di gossip e cronaca rosa, complice il loro idillio speciale che si è creato sul set della serie televisiva.

Un idillio che, secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, potrebbe andare al di là della semplice finzione artistica cui sono chiamati a "sottostare" i due attori per esigenze di copione.

I due attori Can Yaman - Francesca Chillemi infiamma il gossip

Nel dettaglio, la fiction "Viola come il mare" è tra i titoli più attesi della nuova stagione televisiva Mediaset. Il debutto è fissato per il prossimo 30 settembre nel prime time di Canale 5 e segnerà l'esordio di can yaman in una serie completamente italiana, dove l'attore non sarà doppiato ma reciterà in "lingua originale".

Al suo fianco, in questa nuova avventura professionale, ci sarà l'attrice Francesca Chillemi, già volto amatissimo di svariate fiction di successo in onda su Rai 1, tra cui Che Dio ci aiuti 7.

In questi mesi in cui sono state girate le puntate della prima stagione di Viola come il mare, non è passato inosservato il feeling speciale che si è venuto a creare tra i due attori.

I protagonisti di Viola come il mare sempre più 'complici' (Foto)

Lo stesso Can Yaman, così come Francesca Chillemi, non hanno negato che sul set di questa serie televisiva si è creato un clima a dir poco speciale, che ha permesso a tutti di lavorare in completa armonia.

Tuttavia, questo idillio tra Can e Francesca ha alimentato anche il gossip, complici pure una serie di avvistamenti insieme della coppia fuori dal set della fiction.

Si è così parlato di un presunto flirt tra i due attori che, in questi mesi, hanno sempre preferito glissare l'argomento evitando di alimentare ancora di più la macchina del gossip.

Il retroscena sulla coppia Can-Francesca: 'Forse non è solo finzione'

Eppure, in questi giorni, dopo che Can e Francesca sono apparsi insieme alla Mostra del Cinema di Venezia e dopo che l'attore turco ha chiesto espressamente ai suoi fan di non "attaccare" la collega e in generale tutte le donne che si avvicinano a lui, si è tornato a parlare di un presunto interesse tra i due.

A lanciare il retroscena è stato il settimanale Diva e Donna che, in copertina, ha pubblicato uno scatto della coppia Can-Francesca, facendo riferimento al fatto che la loro sintonia potrebbe andare ben oltre il set della fiction.

"Yaman e Chillemi: che intimità. Sorrisi, carezze, sguardi: forse non è solo finzione", scrive il settimanale di gossip alludendo al fatto che tra i due potrebbe esserci davvero del tenero.