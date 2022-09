Giulia Pauselli è diventata mamma di Romeo. La compagna di Marcello Sacchetta, è stata protagonista di uno sfogo sui social. Nel dettaglio, la ballerina professionista di Amici ha punzecchiato gli influencer che hanno commentato la foto del nascituro. A detta di Giulia, alcuni avrebbero lasciato un commento solamente per una questione di visibilità.

La stoccata di Pauselli

La ballerina di Amici in una serie di stories, su Instagram, ha lanciato una frecciatina a tutti coloro che hanno lasciato un commento alla foto del suo bambino.

Nel dettaglio, Giulia Pauselli ha criticato quelle persone che hanno la spunta blu (sinonimo di profilo verificato sulla piattaforma).

La diretta interessata ha rivelato di voler essere garbata e poco pungente. Al tempo stesso, però, Giulia ha criticato gli influencer che hanno commentato la foto del suo bambino: "Sono venuti a fare dei commenti davvero sterili, solo per cercare un po' di visibilità". A detta della compagna di Marcello Sacchetta, tali persone non hanno commentato con gioia l'arrivo del piccolo Romeo. Al contrario, il loro sarebbe stato solamente un gesto per approfittare del momento di clamore mediatico che la notizia aveva suscitato in quel momento.

Al momento non è chiaro a chi sia rivolto lo sfogo della ballerina. Sotto al post riguardante l'arrivo di Romeo, ci sono i commenti di Paolo Ciavarro, Lorella Cuccarini, Gabriele Esposito o Elena D'Amario.

Dunque, non è escluso che Pauselli abbia deciso di rimuovere i commenti di persone poco gradite.

Giulia e Marcello non mostreranno il bambino sui social

Successivamente Giulia Pauselli ha spiegato ai suoi follower, perché sul proprio account non sono presenti le foto del bambino.

La diretta interessata ha rivelato che il mondo è troppo grande e crudele, per mostrare un bambino di soli 12 giorni.

La ballerina ha precisato che né lei né il suo compagno vogliono nascondere il primogenito al mondo. Al tempo stesso, però, vogliono tutelarlo. Il giorno in cui "presenteranno" il piccolo Romeo al mondo saranno felicissimi, ma per ora non hanno alcuna fretta. Dunque, tutti i follower di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta per ora dovranno solo accontentarsi di vedere una manina, la culla o il volto del bambino accompagnato da un emoticons che lo copre.

Lo stop alla danza

Pauselli per il momento si è presa una pausa dal lavoro.

La ballerina di Amici di Maria al suo ultimo giorno di lavoro aveva ringraziato la redazione di Maria De Filippi per l'opportunità ricevuta. Inoltre, la ballerina aveva spiegato che per il momento voleva dedicare più tempo possibile al suo primogenito. Nel momento in cui deciderà di tornare in sala prove, se Maria De Filippi gliene darà la possibilità sarà felice di tornare in "famiglia".