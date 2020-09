Ieri, sabato 26 settembre, Elettra Lamborghini ha sposato il dj olandese Afrojack, al secolo Nick van de Wall. La cerimonia si è svolta sul Lago di Como, a Villa Balbiano. Le testimoni della sposa sono state le sorelle Flaminia e Lucrezia, mentre per lo sposo il suo migliore amico. Assente invece la sorella Ginevra che aveva già annunciato la sua mancata partecipazione qualche giorno prima del lieto evento.

Gli scatti delle nozze di Elettra Lamborghini e i messaggi di auguri

Elettra Lamborghini e Afrojack sono apparsi raggianti e intenti a salutare i cento invitati presenti alla cerimonia. Su Instagram sono state pubblicate poche fotografie ma significative, che mostrano la sposa fasciata in un abito a sirena dallo scollo profondo e il neo marito vestito con un elegante smoking.

Tra i messaggi di auguri, c'è anche quello della sorella della sposa Ginevra, che ha scritto in una Instagram Stories: "Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io". Sotto lo scatto postato dalla cantante, è arrivato il commento Simona Ventura: "Auguroni principessa". Subito dopo, è giunta anche collega Giusy Ferreri, che ha commentato: "Congratulazioni. Auguri!". Anche Iconize, al secolo Marco Ferrero, ha espresso la sua felicità per l'amica, condividendo qualche suo scatto: "Non so se piangere perché la mia best si sposa o perché non mi sposerò mai, ma sono comunque emozionato".

La storia d'amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack si erano mostrati per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018.

Dopo quell'apparizione, l'ereditiera bolognese nata il 17 maggio 1994 aveva lasciato qualche messaggio tenero sulla bacheca del profilo social del producer e disc jockey classe 1987.

In un'intervista rilasciata a Cosmopolitan, Elettra aveva iniziato a raccontare qualche dettaglio in più sulla relazione con Afrojack: "Stiamo molto bene, non litighiamo mai".

La cantante aveva poi dichiarato che l'amore aveva fatto capolino nella sua vita, nonostante non fosse stata alla ricerca di un compagno per via dei suoi impegni lavorativi. Nel dicembre 2019 Afrojack ha chiesto la mano di Elettra con tanto di anello prezioso, facendo sognare i suoi numerosi followers su Instagram.

Dato che il grande passo è già stato compiuto, potrebbe arrivare quello della nascita di un bebè, sulla quale Elettra aveva già fantasticato in passato. A Tv, sorrisi e canzoni, in occasione del suo debutto come giudice nel talent show The Voice of Italy, l'autrice di "Musica (E il resto scompare)" aveva lanciato qualche ipotesi sulla probabile scelta dei nomi per i suoi figli: "Strani, non Giulia o Francesco".