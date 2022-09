Come finisce Sei sorelle su Rai 1? Quali saranno i colpi di scena del finale di sempre? Le anticipazioni sulle ultime puntate della soap opera spagnola rivelano che per le sorelle Silva arriveranno gli ultimi ostacoli da superare e affrontare insieme.

Le sorprese non mancheranno, a partire dai guai in cui si ritroverà Cristobal per finire alla tragica fine che farà Marina, la quale si ritroverà vittima della vendetta spietata e crudele di Julio, architettata insieme a Candida.

Anticipazioni Sei Sorelle, come finisce la soap di Rai 1: Cristobal nei guai e finisce in prigione

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale della soap opera Sei Sorelle rivelano che per Cristobal e Blanca arriveranno nuovi ostacoli da superare.

Dopo che i due coroneranno il loro sogno d'amore con il matrimonio, dovranno fronteggiare un bel po' di nuovi problemi che metteranno a dura prova il loro sentimento.

In particolar modo Cristobal si ritroverà nei guai e nel finale della soap opera, il personaggio interpretato da Alex Gadea finirà anche in prigione.

Spazio anche alle vicende di Marina che, nelle ultime puntate della soap opera iberica, si ritroverà ad andare incontro a un drammatico destino.

Marina viene uccisa: ecco come finisce Sei Sorelle

Le anticipazioni su come finisce Sei Sorelle rivelano che Candida chiederà a Julio di portare a termine la vendetta nei confronti di Marina e di procedere con questo crudele omicidio.

Il ragazzo, da tempo anche lui desideroso di vendicarsi della dark lady Marina, non esiterà neppure un solo istante a portare avanti questo piano crudele e così si arriverà alla morte di Marina.

Per la dark lady non ci sarà nulla da fare e, nel momento in cui si renderà conto di essere finita nella trappola di Julio e Candida, chiederà espressamente al ragazzo di ammazzarla al più presto e di mettere fine alla sua esistenza nel giro di pochi minuti.

Insomma un finale decisamente intenso e ricco di colpi di scena quello di Sei Sorelle che, tuttavia, da lunedì 5 settembre 2022 non troverà più spazio nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

Il Paradiso delle signore 7 'cancella' Sei Sorelle dal daytime di Rai 1

Gli spettatori e appassionati della soap che si collegheranno alle 15:55 sulla rete ammiraglia della tv di Stato, avranno modo di vedere che al posto di Sei Sorelle ci sarà nuovamente l'appuntamento con Il Paradiso delle signore.

La soap opera italiana con Roberto Farnesi sarà nuovamente in onda prima con le repliche degli episodi conclusivi della passata stagione e poi a seguire con le puntate inedite della settima stagione.

Da lunedì 12 settembre, infatti, ripartirà la consueta programmazione de Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta e per i fan di Sei Sorelle non ci sarà più modo di continuare a vedere gli episodi inediti della prima e unica stagione in versione quotidiana su Rai 1.