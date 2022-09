Come finisce Sei sorelle? La soap opera ha lasciato il posto alle repliche de Il Paradiso delle Signore, che riprenderà con gli episodi inediti dal 12 settembre. Ma attenzione, perché si potranno seguire le storie delle sorelle Silva su Rai Premium, dove stanno già andando in onda le repliche. La prima stagione è stata ricchissima di colpi di scena e di situazioni difficili per le ragazze, e non solo. Gli autori hanno deciso per un finale aperto, che lascia lo spazio per nuove trame.

Ecco come si concluderanno le vicende della prima stagione di Sei Sorelle, che potrebbero continuare con una seconda serie, anche se non è stato ancora ufficializzato nulla.

Finale di Sei Sorelle: Elisa scopre che l'uomo che ama è suo fratello

Un finale drammatico e inaspettato per la più ribelle e contradditoria della sorelle, Elisa. La giovane, dopo tante storie sbagliate e finite male, ha trovato l'amore con Gonzalo, che l'ha anche fatta cambiare in meglio, facendola riflettere sul suo comportamento. Ma una notizia drammatica rovinerà i suoi sogni.

Come svelano le anticipazioni sul finale di Sei Sorelle, Elisa verrà a sapere che Gonzalo, in realtà, è suo fratello. Nonostante ciò, non sarà disposta a rinunciare al suo amore impossibile. I due scapperanno lontano per vivere liberi la loro storia? Dopo il salto temporale, la ritroveremo con un altro uomo.

Cristobal e Blanca hanno un figlio

Decisamente positivo il finale di Sei Sorelle per Cristobal e Blanca, che hanno sfidato tutto e tutti per il loro amore impossibile. Hanno vinto, con grande gioia delle Silva. I due sono diventati genitori, anche se devono lottare ogni giorno contro i pettegolezzi, ma poco importa. Un messaggio di speranza che gli autori hanno voluto dare a chi soffre per amore ma comunque dritto per la sua strada.

Dopo il salto temporale, ci sarà Celia che tornerà a da Barcellona con una bellissima notizia: ha scritto il suo primo romanzo e ha avuto successo. Una volta a Madrid, però, verrà a sapere che la sua fidanzata l'ha tradita. Come reagirà?

Marina e Luis addio nel gran finale di Sei Sorelle

Nel finale della soap, Cándida convince Julio ad uccidere Marina, che nel tempo si è trasformata in negativo, non accettando la storia di Cristobal e Blanca e commettendo così una cattiveria dietro l'altra.

Diana e Salvador invece, a dispetto di ogni previsione, restano insieme e continuano a occuparsi delle vigne insieme ai figli,

Marina morirà, uccisa da Julio. Lo stesso finale è per Luis, che ha perso completamente la testa per Francisca, senza essere ricambiato. Insomma, un finale aperto che lascia ampio spazio per una seconda stagione, anche se a oggi non è stato ufficializzato nulla.