Terra Amara prosegue nella fascia pomeridiana di Canale 5 e, le anticipazioni turche delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per la drammatica fine a cui andrà incontro Demir.

Il ricco proprietario terriero si ritroverà a dover affrontare un gruppo di banditi che faranno irruzione all'interno della sua lussuosa villa.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, in questi nuovi episodi della soap, farà i conti con un'accusa di omicidio e con una dichiarazione d'amore inaspettata.

Demir viene trovato morto: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni turche della soap Terra Amara rivelano che il finale per Demir sarà a dir poco nefasto.

L'uomo si ritroverà a dover affrontare l'arrivo di un pericoloso gruppo di banditi che faranno irruzione all'interno della sua villa e si riveleranno a dir poco crudeli.

Demir, infatti, verrà portato via e la sua sparizione lascerà senza parole l'amata Zuleyha, la quale resterà sconvolta da quanto è accaduto.

Ma che fine ha fatto Demir? Il destino dell'uomo verrà svelato nel corso della prima puntata della quarta stagione, quando verrà ritrovato il corpo senza vita e si scoprirà che il ricco imprenditore è stato assassinato.

In questo modo, quindi, il marito di Zuleyha uscirà di scena definitivamente dal cast della soap opera pomeridiana in onda su Canale 5, ma i guai per la protagonista non sono finiti qui.

Zuleyha nei guai per la morte di Umit: anticipazioni Terra Amara

Nello stesso periodo, infatti, ci sarà anche la morte di Umit: l'assassinio della donna sarà avvolto nel giallo fino a quando suo padre non deciderà di far riaprire il caso per portare a galla la verità.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che il padre di Umit si dirà convinto del fatto che sua figlia è stata uccisa dopo aver ricevuto una telefonata misteriosa.

Gli indizi raccolti porteranno a dubitare di Zuleyha, la quale si ritroverà messa nei guai con l'accusa di essere stata lei l'artefice della morte di Umit.

Hakan bacia Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Per fortuna, però, il dramma di Zuleyha non durerà a lungo e ben presto si arriverà a scoprire la verità sulla morte della dottoressa.

A quel punto, la protagonista femminile della soap opera potrà organizzare una sorta di pic-nic, durante il quale festeggerà assieme a Fikret.

Il rapporto speciale tra i due manderà in tilt Hakan, una delle new entry nella quarta stagione di Terra Amara. L'uomo, infatti, farà di tutto per riuscire a strappare un invito a cena per Zuleyha e, alla fine, ci riuscirà.

Nel momento in cui i due si ritroveranno insieme, ecco che Hakan confesserà il suo amore a Zuleyha avvicinandosi al punto da riuscire a strapparle un bacio.