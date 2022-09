Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne, scambiato per il cuoco della casa del GF Vip 7. Ieri sera 19 settembre ha debuttato la nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e ci sono state subito le prime "gaffe" della stagione.

Al centro dell'attenzione la giovane influencer ed opinionista Sara Manfuso che, nel momento in cui ha visto Luca dietro i fornelli, ha creduto che non fosse uno dei concorrenti ufficiali di questa settima stagione del reality show di Canale 5.

L'ex tronista Luca Salatino scambiato per il cuoco del GF Vip 7

Nel dettaglio, tra i nuovi concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà vi è anche l'ex tronista della passata edizione di Uomini e donne.

Trattasi di Luca Salatino, il ragazzo romano che proprio grazie alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, è riuscito a trovare l'amore con la bella Soraia.

Luca, di professione chef, appena ha messo piede nella casa di Cinecittà ha scelto di mettersi subito ai fornelli per preparare una deliziosa carbonara da far provare ai suoi compagni di avventura al termine della prima puntata trasmessa in diretta tv su Canale 5.

'Non sei un concorrente', la gaffe su Luca Salatino al GF Vip 7 (Video)

Nel momento in cui Sara Manfuso ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, c'è stata la prima gaffe che ha avuto come protagonista lo stesso Luca Salatino.

Manfuso dopo aver notato la scena dell'ex tronista intento a spadellare, ha subito esclamato: "Tu non sei un concorrente", credendo appunto che Luca fosse lo chef della casa e non uno dei vipponi che si metteranno in gioco nel corso di questa settima edizione.

Immediata la reazione degli altri gieffini che, dopo aver preso atto della gaffe di Sara, le hanno fatto subito notare che in realtà anche Luca era uno dei nuovi concorrenti di questa settima edizione.

"È un concorrente? Oddio scusa", ha subito esclamato Sara Manfuso a tratti imbarazzata dalla gaffe fatta nei confronti del suo nuovo compagno di avventura nella casa di Cinecittà.

“Ma tu non sei un concorrente”



Tra i nuovi concorrenti del GF Vip spiccano Antonino Spinalbese e Pamela Prati

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due nel corso delle prossime settimane, durante la prima puntata del nuovo GF Vip c'è stato spazio anche per l'arrivo di Antonino Spinalbese, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì.

Occhi puntati anche sull'arrivo di Elenoire Ferruzzi, diventata già amatissima sui social e sul web mentre Pamela Prati ha avuto modo di varcare per la seconda volta la porta della casa di Cinecittà, dopo la fallimentare partecipazione alla prima edizione del reality show.