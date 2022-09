Stanno facendo molto discutere i duri commenti che gli attuali concorrenti del GF Vip stanno facendo su chi li ha preceduti nella casa più spiata d'Italia. Attilio Romita, per esempio, ha stroncato Giucas Casella descrivendolo come un "vecchio bavoso" che faceva la doccia con le ragazze e allungava un po' le mani. L'ex volto del Tg 1, però, di recente è al centro dell'attenzione mediatica anche per le parole che ha usato sulla Famiglia Reale, dichiarazioni che hanno costretto la regia a censurare cambiando inquadratura immediatamente.

Aggiornamenti sul cast del GF Vip

I nuovi concorrenti del GF Vip non si stanno risparmiando: anche se non è passata nemmeno una settimana dall'inizio dell'edizione numero 7, alcuni inquilini della casa si stanno esponendo parecchio e a volte con parole decisamente forti.

Tra coloro che stanno mettendo in difficoltà la regia del reality per le cose sopra le righe che sta dicendo tra le mura di Cinecittà, c'è Attilio Romita.

L'ex conduttore del Tg 1, infatti, l'altra sera si è lasciato andare ad un commento molto forte nei confronti di un protagonista dell'anno scorso.

Nel chiacchierare con i compagni d'avventura, l'uomo ha definito Giucas Casella un "vecchio bavoso" perché avrebbe fatto più volte la doccia con ragazze giovani e si sarebbe permesso di allungare le mani di su loro in quelle occasioni.

La stroncatura del giornalista del GF Vip

"Lui faceva la doccia con due ragazze che gli si strisciavano addosso", ha esordito Attilio nel discorso che molti siti di Gossip stanno riprendendo il 22 settembre.

Il neo concorrente del GF Vip 7, poi, ha spiegato che Giucas avrebbe allungato le mani su Delia Duran e Lulù Selassié, e che questa scenetta sarebbe andata avanti per oltre un quarto d'ora.

"Questa cosa è stata viscida e brutta. Vedere un vecchio bavoso essere preso in giro da due belle ragazze, e lui cercava di acchiappare un po' di pelle. Scena davvero terribile", ha concluso il giornalista tra le mura di Cinecittà.

Queste dichiarazioni stanno facendo il giro della rete e stanno dividendo il pubblico: da un lato c'è chi ha preso con ironia le parole di Attilio e ha preferito sdrammatizzare, dall'altro c'è chi condanna i commenti dell'ex volto del Tg 1, soprattutto perché arrivando dopo altri che hanno costretto la regia a censurare la diretta su Mediaset Extra.

Lo scivolone sulla Famiglia Reale al GF Vip

Anche se è entrato nella casa del GF Vip da meno di tre giorni, non è la prima volta che Attilio finisce al centro dell'attenzione mediatica per le cose che dice davanti alle telecamere.

A poche ore dal suo esordio tra le mura di Cinecittà, ad esempio, il giornalista si è lasciato andare a commenti un po' forti sulla Famiglia Reale inglese e sulla Regina Elisabetta, appena scomparsa all'età di 96 anni.

"Non riesco a provare amore per questi reali. Come fate ad amare la regina che è stata la più grande nemica di Lady Diana? In questa famiglia ci sono personaggi loschi, stup... e organizzatori di o...", ha detto Romita prima che la regia censurasse il suo discorso e cambiasse inquadratura.

Le dure parole che l'ex conduttore del Tg 1 ha usato per la Royal Family sono diventate virali e c'è chi è pronto a scommettere che Alfonso Signorini tornerà sull'argomento anche solo per rimproverare il vippone che, in diretta nazionale, ha detto cose poco rispettabili su personalità importanti.

Non dovrebbe essere presa in considerazione, invece, l'ipotesi squalifica. Già dalla scorsa edizione, infatti, gli addetti ai lavori hanno deciso di adottare una linea più morbida nei confronti di quello che viene detto nella casa.