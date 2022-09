Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà gli ultimi episodi della 1^ stagione e l'inizio della seconda della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che sarà un gran finale di stagione, Yilmaz sposerà Mujgan e poi scoprirà che Zuleyha ha sposato Demir per salvarlo dall'esecuzione capitale. Il figlio di Hunkar, invece, scoprirà di non essere più sterile e poi brucerà la villa di Sermin.

Yilmaz sposa Mujgan, Zuleyha va ad abortire

Arriverà il tanto atteso giorno delle nozze tra la dottoressa e il giovane imprenditore.

In occasione della cerimonia Fekeli inviterà la signora Hunkar per mettere fine alle loro ostilità. I festeggiamenti, dopo il fatidico 'sì' dei due fidanzati, proseguiranno fino a notte fonda; nel frattempo, però, Zuleyha lascerà la tenuta Yaman con Sermin per recarsi da un medico che pratica l'aborto illegalmente. L'ex sarta, infatti, dopo aver scoperto di essere incinta per la seconda volta non vorrà mettere al mondo il figlio di Demir.

Demir scopre che non è più sterile come 10 anni fa

Intanto Demir sarà andato a Istanbul per sottoporsi a un nuovo accertamento sulla sua fertilità. Ora che Zuleyha è di nuovo in dolce attesa, infatti, l'imprenditore vuole assicurarsi che il bambino che porta in grembo è davvero suo e non frutto di un tradimento con Yilmaz.

A tal proposito, allora, si sottoporrà al controllo e scoprirà con immensa gioia che gli esami attuali rivelano che può diventare padre senza problemi. Senza pensarci due volte, si metterà in macchina e correrà a casa per scusarsi con la moglie per aver dubitato della sua fedeltà, ma non appena arriverà alla tenuta, scoprirà che in casa non c'è nessuno.

Demir ferma Zuleyha e incendia casa di Sermin

L'imprenditore si recherà alla tenuta di Fekeli credendo di trovare sia la mamma che la moglie ma, quando Hunkar gli dirà che ha capito dove potrebbe essere Zuleyha, correranno insieme all'appartamento del dottore. Lì, la matrona schiaffeggerà Sermin, mentre Demir implorerà la moglie di perdonarlo e di non uccidere il loro bambino.

In seguito il figlio di Hunkar tornerà alla tenuta, spargerà benzina nella villa di Sermin, farà cadere un accendino e scapperà via. Questa sarà la sua atroce punizione per la cugina.

Sermin si salva, Yilmaz scopre la verità su Zuleyha

Prima che il cugino le incendi casa, Sermin proverà a fermarlo e invano e, non appena l'imprenditore appiccherà il fuoco, sarà costretta a fuggire dalla villa e a rifugiarsi vicino ai sottoposti della tenuta.

Intanto Yilmaz aprirà il fazzoletto ritrovato da Cetin in cui ci saranno i documenti che aveva comprato per organizzare la sua fuga con Zuleyha quando ancora era la sua fidanzata. Il giovane troverà uno stralcio di una vecchia lettera in cui Altun gli rivela tutta la verità sul matrimonio con Demir.

Yilmaz non vorrà credere a quello che ha letto, si darà delle colpe per non averlo capito prima, correrà dal padre e ammetterà che il suo cuore batte ancora per Zuleyha.