Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un immaginario quartiere della Spagna anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 settembre all'01 ottobre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Aurelio di rilasciare Rodrigo, sul bacio a cui assisterà quest'ultimo, sui sensi di colpa di Ramon, sulla frequentazione fra Azucena e Guillermo e sull'annuncio della gravidanza di Genoveva.

Aurelio ricatta il giornalista

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Aurelio ricatterà Gaztelu usando delle foto in cui l'uomo è ritratto in atteggiamenti intimi con altri uomini per obbligarlo a sostenerlo tutti i giorni. David lo verrà a sapere e chiederà al giornalista di vendicarsi del Quesada smascherandolo davanti a tutti. Rimasto da solo a casa, Ignacio chiederà alla sua amante di raggiungerlo. Geronimo arriverà ad Acacias e insulterà le sorelle Rubio tanto che Pascual correrà in loro soccorso. Aurelio e Genoveva faranno gli onori di casa all'inaugurazione del laboratorio. Più tardi, il Quesada libererà Rodrigo che correrà a casa di Valeria, sorprendendola mentre sta baciando David.

Sconvolto alla vista del bacio l'uomo sverrà. Valeria correrà in suo soccorso e chiederà a David di andarsene per occuparsi del marito. Dopo essersi ripreso e aver visto Valeria uscire per andare a comprare da mangiare, Rodrigo curioserà per casa finendo per trovare la lettera in cui la moglie lo informava di volerlo lasciare per un altro.

A ritorno a casa Valeria chiederà a Rodrigo una seconda possibilità e il marito accetterà.

Hortensia e Rosina ringrazieranno Pascual per averle difese di fronte a Lopez Aldana. Dopo aver sentito le confidenze di Guillermo, Liberto incontrerà Claudia che gli spiegherà di non essere innamorata del giovane ma di essere stata pagata da Angel per baciarlo.

Azucena ascolterà tutta la conversazione e si riappacificherà con Guillermo. Felipe inizierà a sospettare che Dori possa nascondergli qualcosa dopo aver visto lo scarso entusiasmo con cui la donna a annunciato il loro fidanzamento. La donna negherà ogni cosa per poi ricevere poco dopo una lettera che tenterà di nascondere all'avvocato. Felipe se ne accorgerà e le chiederà spiegazioni. A quel punto, Dori gli rinfaccerà di sentirsi oppressa e controllata in ogni sua mossa. Ramon verrà a sapere che la polizia ha arrestato un giovanissimo anarchico e si sentirà in colpa per il trattamento pesante che la polizia userà nei suoi confronti.

Jose Miguel sorprenderà Ignacio a parlare al telefono di notte e gli chiederà spiegazioni.

Pascual rimprovererà pesantemente Guillermo dopo averlo visto baciare Azucena. Aurelio ordinerà a David di lasciare Acacias se non vuole pagarne le conseguenze. Bautista si rivelerà essere un uomo corrotto dal Quesada a cui a passato delle informazioni pericolose riguardanti il coinvolgimento di Ramon nella morte di Fausto. Convinta che Azucena si stanchi presto di Guillermo, Hortensia le darà il permesso di frequentarlo. Più tardi però Pascual vieterà a Guillermo di frequentare ufficialmente la ragazza. Aurelio farà convocare Ramon, mentre Genoveva annuncerà la sua gravidanza. Ramon mentirà a Lolita e presterà a Jose Miguel una grossa somma di denaro per pagare i suoi debiti di gioco. Dori chiede a Felipe di mettere in pausa la loro relazione.