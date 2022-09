Attilio Romita è uno dei concorrenti della settima edizione del GF Vip. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, il giornalista ha messo da parte l'aplomb che aveva durante la conduzione del TG 1 e ha mostrato un carattere peperino, rilasciando alcune dichiarazioni in merito a persone dello spettacolo. In particolar modo, nei giorni scorsi, il gieffino ha definito 'vecchio bavoso' Giucas Casella e l'ex gieffino non ha gradito le parole di Attilio, al punto da intervenire nella puntata del 26 settembre, per dire la sua e i due hanno avuto un confronto.

GF Vip: Attilio Romita critica il comportamento di Giucas Casella

Dopo pochi giorni di permanenza nella casa del GF Vip, Attilio Romita ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Il concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore, aveva rilasciato alcune dichiarazioni su Giucas Casella, usando parole poco carine nei confronti del mago. A tal proposito, il giornalista, riferendosi all'ex gieffino, lo aveva definito 'vecchio bavoso', a causa di una doccia, fatta con alcune ex gieffine. A quel punto, il mago aveva replicato su Twitter alle parole dell'ex volto noto del TG di Rai 1, dichiarando: ''Mai mancato di rispetto a una donna''. Nella diretta di lunedì 26 settembre, Giucas è tornato nell'appartamento di Cinecittà, per replicare, faccia a faccia, alle parole di Attilio Romita.

GF Vip: la discussione fra Giucas Casella e Attilio Romita

Durante la puntata in diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato ad Attilio che, in giardino, avrebbe trovato ad attenderlo Giucas Casella. L'ex gieffino, pertanto, è tornato nella casa più spiata d'Italia, per mettere le cose in chiaro con il concorrente del reality show.

Casella, appena ha visto il giornalista, gli ha confessato di essere furioso. A quel punto, il mago ha spiegato le motivazioni della sua arrabbiatura, rivelando: ''Ha detto che sono un morboso, un maiale, hai detto degli aggettivi pazzeschi''.

GF Vip: la replica di Attilio Romita a Giucas Casella

Mentre avveniva il confronto nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, Attilio è apparso spiazzato dalle parole dell'ex concorrente della sesta edizione del reality di Canale 5.

Romita, infatti, non ha ricordato le dichiarazioni che aveva fatto su Casella e, pertanto, Giucas ha ricordato cosa avesse detto, nei giorni scorsi, sul suo conto. L'illusionista ha letto da un bigliettino con degli appunti, le parole usate dal giornalista, facendogli venire in mente quello che avesse affermato in precedenza. Casella, a quel punto, ha gridato: ''Mi hai definito viscido, ti ricordi questa parola?''. Inoltre, l'ex volto noto della sesta edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha anche ricordato di essere stato additato come 'vecchio bavoso'. Attilio, pertanto, ha replicato alle parole dell'ex concorrente, rivelando di avere soltanto commentato quanto accaduto durante una doccia, nell'edizione precedente, fra Casella e alcune ex gieffine.

Romita ha giudicato negativamente quell'episodio, rimarcando che una persona come lui non avrebbe dovuto permettersi di fare una cosa del genere. Giucas ha affermato che poteva fare una cosa del genere, perché era il cocco della casa, facendo capire che non c'era stata malizia in quell'episodio. Alla fine della discussione, il giornalista si è scusato con l'illusionista.