Ci si avvia verso la conclusione della settimana per le puntate de Il Paradiso delle Signore. In particolare, c'è molta attesa per l'appuntamento televisivo del 28 settembre, che come al solito verrà trasmesso alle 16:05 su Rai 1. Un terzo episodio settimanale che si concentrerà su diversi personaggi, su tutti Clara, che grazie all'aiuto di Don Saverio e Gemma cercherà di riconquistare la fiducia di Irene e Vittorio. Matilde invece cercherà di salvare la relazione turbolenta con Tancredi.

Clara aiutata da Don Saverio

Secondo le anticipazioni diffuse Don Saverio chiederà una seconda chance a Vittorio, essendo ovviamente un uomo di Chiesa che crede nel perdono.

Il Don infatti chiederà a Vittorio di perdonare Clara, sua nipote. Quest'ultima è approdata a Milano anche grazie al supporto appunto di Don Saverio, ma purtroppo non è riuscita a convincere la parte dirigenziale del Grande Magazzino, su tutti Irene, la nuova capo-commessa, ma anche Vittorio, ed è proprio per questo che il Don si rivolgerà all'uomo.

La situazione di Clara potrebbe migliorare, e secondo le trame, questo potrebbe essere merito di Gemma, che si premurerà di aiutare la ragazza nell'impresa e di riconquistare la fiducia di Irene ma anche di Vittorio. Ci riuscirà? Probabilmente questa storyline terrà banco nelle puntate in onda nel corso delle prime settimane del mese di ottobre 2022.

Nell'appuntamento del 28 settembre verrà dato ancora spazio a Matilde. La donna ha sposato Tancredi, ma nessuno può nascondere il fatto che l'uomo sia abbastanza arrogante, presuntuoso e spesso in discussione proprio con la donna. La stessa Matilde che appunto soffrirà per l'egoismo dell'uomo, che adesso è suo marito.

Così, Matilde riceverà un suggerimento da Marco: lui dirà alla donna di liberarsi del marito, nonostante siano vincolati dal matrimonio.

Consiglio che verrà balzato dalla Frigerio di Sant’Erasmo, che invece penserà a come migliorare una situazione che di certo non è del tutto rosea. Come finirà questa situazione?

Salvatore fa i conti con la partenza di Anna e Agnese

Anche se sullo sfondo ci sarà il ritorno di Alfredo Perico, una vecchia conoscenza di Irene, si parlerà di due partenze: quella di Agnese e quella di Anna.

Questo allontanamento dal Paradiso causerà sconforto in Salvatore. Lo stesso che però sarà anche in ansia per Marcello, testimone di nozze e suo migliore amico.

Sul finire della puntata Vittorio scopre cosa ha confidato Adelaide a Matilde. La Contessa ha intenzione di liberarsi di alcune quote del Grande Magazzino, e proprio Conti vorrebbe comprarle. In questo modo si vorrà cercare di dare un po' di tranquillità ad un'azienda che ha vissuto momenti turbolenti, anche per colpa della Contessa. La speranza è che si torni a respirare quel clima di famiglia allargata che ha sempre contraddistinto Il Paradiso delle Signore.