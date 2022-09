Gli equilibri all'interno de Il Paradiso delle Signore sono cambiati e l'ingresso di Adelaide al negozio ha portato scompiglio. Nella puntata della fiction di Rai 1, che andrà in onda giovedì 29 settembre, ci sarà un colpo di scena, perché Di Sant'Erasmo sarà disposta a vendere le sue quote dell'atelier. Vittorio, venendo a sapere le intenzioni della contessa, vorrà diventare unico proprietario, ma avrà bisogno di soldi. Pertanto, Conti chiederà un prestito a Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Matilde avrà un ruolo fondamentale nella vicenda, perché farà da mediatrice fra i due comproprietari dell'azienda.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29 settembre: Vittorio vuole comprare le quote di Adelaide

Adelaide ha comprato le quote de Il Paradiso delle signore, per vendicarsi di Umberto. Nel finale della sesta stagione della fiction di Rai 1, la contessa non aveva preso bene la storia d'amore fra Guarnieri e Flora Gentile. Pertanto, con l'inganno, Di Sant'Erasmo era riuscita ad acquistare da Dante Romagnoli metà dell'atelier, fingendo di avere la procura di suo cognato. Dopo avere capito che sfidare il suo ex compagno nel campo degli affari non era la soluzione, la contessa sarà intenzionata a cedere le sue quote. A quel punto, Vittorio Conti farà di tutto per rilevare la parte di Adelaide, diventando, così, unico proprietario del negozio di moda.

Il Paradiso delle signore, trama 29 settembre: Vittorio chiede un prestito a Umberto

Il Paradiso delle signore, puntata del 29 settembre: Matilde aiuta Vittorio

L'unica cosa certa, attualmente, è che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo interverrà in favore di Vittorio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 settembre rivelano che la moglie di Tancredi farà da mediatrice nella cessione delle quote e supporterà Conti nell'impresa. La cognata di Marco userà il suo ascendente su Adelaide, per facilitare l'acquisto di Vittorio. Al momento, però, non è sicuro ancora se il marito di Marta sarà unico proprietario del negozio o se ci sarà qualche imprevisto o colpo di scena nell'affare. La contessa, infatti, è imprevedibile e potrebbe cambiare idea all'ultimo minuto, vendendo la metà del negozio a qualche altra persona.