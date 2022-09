Prime tensioni nella casa del GF Vip al termine della puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi c'è stata una lite in casa al termine della diretta, complice la confessione della donna di provare "un qualcosa" nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

Attilio Romita, invece, dopo essersi sentito trascurato nel corso della puntata serale del GF Vip, ha sbottato contro Alfonso Signorini e la produzione stessa del programma Mediaset.

Scoppia la lite tra Elenoire e Luca dopo la puntata del GF Vip 7

Subito dopo la puntata serale del GF Vip c'è stato un momento di tensione in casa tra Luca ed Elenoire. In questi primi giorni di convivenza, l'ex tronista di Uomini e donne si è avvicinato a Ferruzzi e in diversi momenti si sono ritrovati a dialogare e scherzare insieme.

A quanto pare, però, Elenoire avrebbe frainteso il comportamento di Luca, tanto da pensare che da parte del ragazzo potesse esserci un interesse.

Nel momento in cui hanno affrontato la questione in casa, ecco che Luca Salatino ha subito messo in chiaro le cose, precisando di essere felicemente fidanzato e di non essere interessato a Ferruzzi.

Tensioni nella casa del GF Vip: Elenoire Ferruzzi delusa dall'ex tronista Luca

Tra i due il clima si è letteralmente infuocato ed Elenoire non ha preso per niente bene le parole dell'ex tronista di Uomini e donne.

"Lei mi ha detto che gliel'ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando, è un gioco", ha precisato Luca Salatino ribadendo a chiare lettere di aver sempre ribadito di essere fidanzato.

"Io sono fatta di carne e ossa, stavo provando un'attrazione per te. Per te è sempre stato un gioco? Bene, ok", ha sbottato Elenoire Ferruzzi prima di abbandonare il "terreno di scontro" decisamente indispettita.

Attilio Romita sbotta contro Signorini dopo la puntata del GF Vip 7

Occhi puntati anche su Attilio Romita che, subito dopo l'ultima puntata serale del GF Vip 7, ha ammesso di essersi sentito trascurato dal padrone di casa del reality show, motivo per il quale ha prontamente sbottato con gli altri coinquilini.

"Ormai mi sembra proprio che abbia deciso di farmi fuori. Ha fatto come se io nemmeno ci fossi", ha sbottato Attilio Romita quasi dimenticandosi del fatto di essere ripreso 24 ore su 24 e puntando così il dito contro Alfonso Signorini che non lo avrebbe interpellato nel corso della diretta.

"Dai non so che c...vuole da me. Fino all'altro giorno in albergo mi diceva stai tranquillo", ha aggiunto ancora l'ex volto del Tg 1 aggiungendo che sarebbe stata la produzione stessa del reality show a cercarlo e volerlo per entrare nella casa del GF Vip.