L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato il 26 e 27 settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta Rai.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Matilde la quale si ritroverà sempre più in crisi per la complicata situazione con suo marito.

Stefania, intanto, si prepara ad affrontare le presentazioni del suo libro in giro per l'Italia mentre Adelaide si renderà conto di aver commesso un grosso errore nei confronti di Umberto.

Matilde vuole andare via: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 7 del 26 settembre 2022 rivelano che Salvatore affronterà un inizio settimana decisamente non facile, dato che dovrà fare i conti con la partenza di sua mamma e con quella di Anna.

Matilde, invece, si sentirà sempre più in crisi: la donna si renderà conto che l'unico modo per sottrarsi ai ricatti di suo marito è quello di tornare di nuovo a Belluno.

Per tale motivo, quindi, prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare definitivamente Milano anche se la contessa e Marco la inviteranno a restare a villa Guarnieri.

Clara viene licenziata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26 settembre

Occhi puntati anche su Irene che, in questo nuovo appuntamento con la soap, prenderà una decisione del tutto inaspettata su Clara.

Ritiene che non sia adatta per svolgere il ruolo di venere, motivo per il quale ne parlerà con Vittorio Conti per chiederne il licenziamento.

Per Umberto e Flora, invece, arriverà una bella notizia: la rivista Paradiso Market, da questo momento in poi, verrà distribuita nelle edicole di tutta Italia.

Di conseguenza, ciò permetterà che i capi e le collezioni messe a punto da Flora arrivino ad un pubblico sempre più vasto.

Adelaide in crisi, Stefania non si arrende: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27 settembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di questo martedì 27 settembre 2022, rivelano che Clara dopo essere stata licenziata farà perdere le sue tracce. La giovane venere sembrerà essere sparita nel nulla e ciò farà preoccupare moltissimo le sue amiche e i suoi familiari.

Intanto Adelaide si renderà conto per la prima volta di aver osato troppo nei confronti di Umberto Guarnieri. La contessa farà "mea culpa" confidandosi con Matilde e ammettendo di aver sbagliato a sfidare il commendatore sul terreno degli affari.

Per tale motivo, quindi, Adelaide prenderà in considerazione l'ipotesi di cedere definitivamente le sue quote del negozio e quindi rinunciare al magazzino.

Occhi puntati anche su Stefania che si prepara a girare le varie città d'Italia per la presentazione del libro su sua mamma.