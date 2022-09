Sono tante le teorie che stanno circolando sul perché Elettra Lamborghini non rivolge più la parola a sua sorella Ginevra. Nella casa del GF Vip, ad esempio, Giaele sostiene che la cantante si sarebbe allontanata dopo varie minacce ricevute su un video girato di nascosto, mentre Giovanni Ciacci parla di una competizione nella musica nata quando la maggiore ha intrapreso la stessa carriera della "regina del twerking".

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

Con un "like" che ha lasciato per pochi secondi sotto ad un commento su Twitter, Elettra ha fatto intendere che se non parla più con sua sorella è per motivi molto seri.

Ginevra continua a dire di non conoscere le ragioni che hanno portato alla drastica rottura con la cantante, ma sono davvero in pochi a crederci.

Sia nella casa del GF Vip che fuori, infatti, impazzano tante teorie sul perché le Lamborghini non si rivolgono più la parola da anni, e tra le più gettonate ce ne è una anche piuttosto "inquietante".

La concorrente del reality Mediaset, l'altra sera, ha riportato il racconto che alcune amiche che ha in comune con Giaele avrebbero fatto sul suo controverso rapporto familiare: pare che Elettra si sia allontanata dalla sorella maggiore in seguito a delle minacce ricevute.

"Dicono che l'ho minacciata con un video fatto di nascosto", ha detto la vippona in una recente chiacchierata con Nikita.

Il pensiero dei giornalisti sul 'caso' del GF Vip 7

Le amiche di Giaele e Ginevra, dunque, sostengono che quest'ultima avrebbe minacciato di vendere alle testate giornalistiche un video girato di nascosto a Elettra, immagini che avrebbero potuto rovinarle l'immagine e probabilmente anche la carriera.

Nel raccontare questo retroscena piuttosto singolare a Nikita, Lamborghini senior non ha mai drasticamente smentito l'esistenza di un filmato compromettente, anzi ci ha girato intorno dicendo: "Se avessi voluto sput...

l'avrei fatto da tempo e queste fantomatiche amiche non mi conoscono, quindi perché si stanno mettendo in mezzo a questa storia?".

Un'altra teorie che impazza sulle sorelle più chiacchierate del momento, è quella che ha sposato Giovanni Ciacci da quando è entrato nella casa del GF Vip.

Lo stylist, infatti, sostiene che Elettra si sarebbe allontanata da Ginevra quando ha scoperto che voleva intraprendere la sua stessa carriera.

Sia per protezione che per competizione, dunque, la "regina del twerking" avrebbe interrotto ogni rapporto con la sorella che, nel frattempo, ha debuttato nella musica con vari singoli.

Il messaggio social e la chiusura al GF Vip

Nessuna delle Lamborghini si è ancora esposta per confermare o per smentire le tante chiacchiere che stanno circolando sul loro legame ormai spezzato, anzi, Elettra ha preso parola sui social network per attaccare sia la sorella che il programma al quale sta partecipando da una decina di giorni.

Dopo aver pubblicato la diffida che ha inviato a Ginevra mesi fa, ovvero quando ha scoperto che sarebbe entrata nella casa del GF Vip, la popolare cantante si è sfogata e ha spiegato perché non interverrà mai in diretta su Canale 5 né per un confronto né per difendersi dalle cose che si continuano a dire sulla sua vita familiare.

La "regina del twerking" ha preso le distanze dal reality-show e ha ripetuto più volte che non accetterà mai un faccia a faccia con sua sorella davanti alle telecamere, anche perché tiene molto alla privacy e non sta apprezzando affatto i racconti che si stanno facendo in televisione sulla sua famiglia.

Elettra ha ribadito anche che se non parla con Ginevra ci sono dei motivi seri, ma preferisce tenerli per sé.