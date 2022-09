Gegia prima di entrare in gara al Grande Fratello Vip 7 ha parlato dell’incontro con un uomo turco di nome Mehmet. Nelle scorse ore il diretto interessato ha rotto il silenzio, spiegando di non voler rilasciare interviste riguardanti la sua vita privata.

Il racconto della concorrente

Nel video di presentazione Gegia ha confidato di non essere stata particolarmente fortunata in amore. Tuttavia ha confidato di avere un "rapporto" in corso con un uomo turco. I due si sarebbero conosciuti in aeroporto: lui avrebbe aiutato l’attrice pugliese a chiedere un caffè al bar, visto che non sapeva la lingua.

Da quel momento i due avrebbero cominciato a scambiarsi alcuni messaggi e telefonate. Come spiegato da Gegia, però, non ci sarebbe stato più un incontro poiché Mehmet sarebbe partito per motivi di lavoro per l'Africa.

Le parole di Mehmet su Gegia: 'Sono arrabbiato con chi intende manipolare questa situazione'

In seguito alle dichiarazioni di Gegia, alcuni telespettatori del GFVip 7 e gli stessi concorrenti hanno dubitato sulla reale esistenza dell’uomo.

Contattato dalla redazione di Fanpage l'uomo - Mehmet Bozkurt - ha rotto il silenzio sull’attuale concorrente del Reality Show di Canale 5: “La conosco, ma non parlo della mia vita privata”.

Inoltre Mehmet ha affermato: "Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni.

Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare”.

Dopo queste affermazione l'uomo ha deciso di non rispondere a ulteriori domande poste da parte di chi lo stava intervistando.

Il consiglio di Pamela Prati a Gegia

Nel corso della quarta puntata del GFVip 7, il conduttore Alfonso Signorini ha parlato con Gegia della sua nuova presunta fiamma. Il conduttore dopo aver mostrato una foto dell’uomo, gli ha chiesto di farsi vivo in puntata. L'attrice, incalzata dal presentatore, ha quindi confidato di essere invaghita di Mehmet e che appena sarà possibile i due si rivedranno.

A quel punto Signorini ha chiesto a Pamela Prati cosa pensasse del presunto flirt di Gegia: la show-girl sarda si è detta contenta per la coinquilina, ma al tempo stesso le ha dato un consiglio: “Non illuderti”. A quel punto l'attrice comica pugliese ha risposto: “Sognare non costa nulla”.