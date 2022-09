Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 10 al 14 ottobre, rivelano che Chiara Petrone accetterà finalmente di farsi aiutare in modo serio per il suo problema di dipendenza da sostanze, affrontando un percorso serio in un centro specializzato.

Viola non riuscirà ad accettare l'idea di dover vivere con una scorta e questo finirà per farla allontanare ancora di più da Eugenio.

Manuela si legherà sempre più a Niko e al piccolo Jimmy, mettendo in allarme le sue sorelle. Intanto un nuovo mistero avvolgerà Marina, la donna infatti inizierà a non rispondere al telefono, dopo una lite furibonda.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 ottobre: Chiara lotta contro la sua dipendenza

Nelle prossime puntate di Upas, Chiara (Alessandra Masi) farà ritorno a Napoli e affronterà il processo relativo alla scomparsa di suo padre. Saranno momenti molto difficili, ma in seguito la ragazza dovrà affrontare una prova ben più ardua. Le anticipazioni rivelano infatti che Nunzio (Vladimir Randazzo) riuscirà finalmente a far ammettere alla sua fidanzata di avere un serio problema di dipendenza da sostanze.

Dopo questo difficile primo passo, Chiara accetterà anche di farsi curare e stavolta non proverà a riuscirci da sola, ma si affiderà a un centro specializzato di recupero. Tale scelta però avrà un rovescio della medaglia, la giovane Petrone si troverà infatti costretta a lasciare Napoli.

Trame dal 10 al 14 ottobre: Manuela si avvicina sempre più a Niko

A quanto pare Eugenio Nicotera (Paolo Romano) non rinuncerà l'idea di assegnare una scorta a Viola (Ilenia Lazzarin), e questo finirà per avere pesanti conseguenze sul loro matrimonio. Per quanto si tratti di una misura necessaria per la sua incolumità, la giovane Bruni proprio non riuscirà ad accettare l'idea di vivere in questo modo e questo porterà i due vicini alla fine del loro matrimonio.

Nelle prossime puntate, Manuela (Gina Amarante) riempirà di attenzioni Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone). Questa sorta di "ritorno di fiamma" metterà in allarme Serena (Miriam Candurro) e soprattutto Micaela, attualmente in piena "guerra" con il giovane Poggi.

Marina sparisce

Il giallo che vede coinvolti Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si arricchirà di un nuovo capitolo.

Tutto inizierà quando l'imprenditrice Giordano si appresterà a partire per il salone nautico.

A quanto pare la donna avrà un'accesa discussione, in seguito alla quale smetterà di rispondere al telefono. Visti gli ultimi eventi, l'irreperibilità della donna metterà in allarme i suoi cari, che temeranno possa esserle successo qualcosa