Dopo mesi di chiacchiere, avvistamenti e foto rubate, Riccardo ha fatto chiarezza sulla persona con la quale è stato fotografato tante volte quest'estate. Il protagonista di Uomini e donne, infatti, in una recente intervista ha chiarito che la mora con cui è stato paparazzato è un'ex fidanzata che oggi altro non è che una cara amica. Guarnieri è pronto a mettersi in gioco nel Trono Over, e in cima alla sua lista ci sarebbe la tronista Federica Aversano.

Aggiornamenti sul cavaliere di Uomini e Donne

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni della registrazione odierna di Uomini e Donne (una è in programma il 30 settembre, un'altra il 1° ottobre), i fan stanno commentando le dichiarazioni che alcuni protagonisti del cast hanno rilasciato al magazine della trasmissione.

Riccardo, in particolare, si è lasciato andare a pareri spassionati nei confronti di tutte le persone con le quali ha avuto a che fare nell'ultimo periodo, da ex fidanzate a giovani che potrebbero fa parte del suo futuro.

Quando gli è stato chiesto cosa ha provato nel rivedere Roberta Di Padua in studio, ad esempio, il tarantino ha spiegato che era una cosa che si aspettava e quindi si era preparato, tant'è che gli è stata del tutto indifferente.

Nessuna spiazzante affermazione, invece, è arrivata su Ida Platano, con la quale continua a punzecchiarsi davanti alle telecamere del dating-show.

La precisazione del protagonista di Uomini e Donne

Una risposta molto interessante che Riccardo ha dato nell'intervista che è stata pubblicata il 30 settembre, è quella sulla giovane mora con la quale è stato paparazzato tante volte durante la pausa estiva di Uomini e Donne.

Il pugliese ha smentito le tante chiacchiere che sono circolate sul suo conto raccontando che la ragazza con cui è stato avvistato a Bari, a Napoli e all'aeroporto di Fiumicino è solo "una ex di tantissimo tempo fa" che oggi è una sua carissima amica.

Il cavaliere del Trono Over, dunque, ha confermato di essere libero sentimentalmente e che il suo cuore è pronto ad accogliere un nuovo amore.

A proposito di interessi "inediti", il personal trainer ha confermato che Federica Aversano è bellissima e matura, anche per questo motivo ha catturato la sua attenzione sin da quando ricopriva il ruolo di corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Ad oggi, però, Riccardo non se la sente di abbandonare il suo posto nel parterre per diventare un corteggiatore, anche se non perde occasione per avvicinarsi alla tronista e fare il "piacione" con lei.

La conduttrice di Uomini e Donne analizza Guarnieri

Proprio il giorno in cui è stata pubblicata l'intervista che ha concesso al magazine del dating-show, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne in cui Riccardo è stato di nuovo messo alle strette.

Tutta la prima parte dell'appuntamento odierno con il programma Mediaset, infatti, è stata dedicata all'analisi che Gianni Sperti e Maria De Filippi hanno fatto sullo strano comportamento di Guarnieri con Federica.

Nonostante la tronista abbia accettato di andare a prendere un caffè con lui, il pugliese non ha cambiato idea sul rinunciare al ruolo di cavaliere per diventare corteggiatore: il tarantino vorrebbe più certezze da parte del 28enne, altrimenti non rischia il posto nel parterre per nulla.

"Tu hai paura del rifiuto. Temi che alla fine sia lei a scaricarti", ha chiosato la presentatrice dopo un lungo botta e risposta in cui Riccardo ha fatto fatica a chiarire le sue intenzioni future con la giovane.

Gli spoiler delle prossime puntate, però, fanno sapere che questa indecisione dell'ex di Ida sarà ancora al centro di molte discussioni, tanto che la padrona di casa gli dirà di scegliere definitivamente se conoscere Aversano oppure se approcciarsi con le dame del Trono Over.