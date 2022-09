Giovanni Ciacci e Marco Bellavia hanno discusso animatamente, dopo la puntata andata in onda su Canale 5 del Grande Fratello Vip 7. I due si sono scontrati riguardo un argomento molto delicato, uscito fuori proprio durante la diretta, in merito alla salute di Giovanni Ciacci. Secondo il costumista, Bellavia avrebbe dei pregiudizi sul virus dell'HIV, di cui è affetto lo stesso Ciacci.

Giovanni Ciacci parla del virus dell'HIV e confessa di essere sieropositivo

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 7, andata in onda il 29 settembre, Giovanni Ciacci ha parlato del virus dell'HIV e ha confessato di essere sieropositivo.

Il costumista senese è stato invitato da Alfonso Signorini nella Mistery, per parlare di un argomento tanto delicato e ha parlato di come fare prevenzione, in merito a ciò ha confessato: "Con l'HIV, con la sieropositività una volta si conviveva, adesso si vive e questo va detto a voce alta, però mi raccomando a tutto il pubblico e a tutti i ragazzi, è una malattia che può riguardare tutti, non soltanto gli omosessuali e la cosa più importante è la prevenzione".

"Potete fare il test gratuito ovunque, rivolgetevi agli ospedali (...) Ad un certo punto mi scrivevano 'untore'. Io non sono un untore, io sono una persona che sta bene e che può fare una vita normale".

GfVip 7, Marco Bellavia: 'Nomino Giovanni perché sono sicuro che non lo voterà nessuno'

Dopo la nomination avvenuta durante la puntata appena trascorsa del Grande Fratello Vip 7, Giovanni Ciacci ha criticato il comportamento di Marco Bellavia: il costumista cinquantunenne non ha accettato la nomination di Bellavia nei suoi confronti e ancor di più non ha visto di "buon occhio" la motivazione data dal conduttore televisivo.

Marco Bellavia, infatti, durante la nomination ha confessato: "Nomino Giovanni, perché sono sicuro che non lo voterà nessuno, perché la sua storia è unica". Giovanni Ciacci ha subito replicato alle parole del conduttore milanese: "La mia storia è uguale a quella di tutti gli altri, non iniziamo perché anche questo è un discorso che secondo me non è giusto, non è assolutamente giusto perché la mia storia è uguale a quella di Pamela o di qualsiasi altra persona".

Giovanni Ciacci a Marco Bellavia: 'Ti devi vergognare'

Dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip 7, Giovanni Ciacci ha affrontato il suo coinquilino Marco Bellavia, per la nomination fatta nei suoi confronti. Il costumista senese ha criticato aspramente l'atteggiamento di Bellavia e la giustificazione data dal conduttore dopo la nomination. A detta di Ciacci, infatti, Marco Bellavia avrebbe esagerato con alcune affermazioni: "Io non ci voglio nemmeno più parlare con te, ti devi vergognare, ti devi vergognare per quello che hai detto. È per quelli come te che c'è ancora discriminazione, vergognati". La risposta di Bellavia non è tardata ad arrivare: "Se ti sei offeso ti chiedo perdono, ma io non penso di aver detto una cosa così grave".