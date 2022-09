Nei giorni scorsi Giovanni Ciacci aveva manifestato dubbi sull’esistenza del fidanzato turco di Gegia ipotizzando un nuovo caso Mark Caltagirone. La questione è stata nuovamente affrontata nel corso della puntata del GF Vip di giovedì 29 settembre. Nella circostanza Alfonso Signorini ha chiesto all’attrice ulteriori dettagli sul suo rapporto con Mehmet con la 63enne che ha spiegato di averlo incontrato in aeroporto durante uno scalo in Turchia prima di partire per Dubai. “Non è aitante, ma ha un bellissimo viso”. Un colpo di fulmine con Gegia che si è seduta a bere con lui, più giovane di 20 anni, prima di scambiare il contatto Facebook.

Dopo quell’incontro si sono visti diverse volte in videochiamata.

“Sta divorziando dalla moglie olandese, non è una situazione facile” – ha aggiunto l’artista incalzata dal conduttore che poi ha mostrato una foto del partner della pugliese. Signorini le ha promesso che farà il possibile per farlo intervenire in trasmissione ma subito dopo Giulia Salemi ha riferito di essere stata contattata via social da una persona che ha conversato sui social con Mehmet: “Lui avrebbe detto che non la conosce. La situazione va approfondita” – ha aggiunto l’ex gieffina.

'Sta affrontando un divorzio complicato dalla moglie olandese'

Durante la quarta puntata del GF Vip Alfonso Signorini è tornato ad ‘indagare’ sul fidanzato turco di Gegia dopo le perplessità manifestate da alcuni vipponi.

L’artista ha spiegato di averlo conosciuto all’aeroporto di Istanbul. “Quel giorno era deserto perché c’era il Ramadan e stavo parlando con la barista ma non riuscivo a farmi capire”. A quel punto è intervenuto Mehmet in soccorso dell’attrice.

“Un ragazzo bellissimo, mi si è risvegliato tutto dopo 11 anni” – ha aggiunto la pugliese sottolineando che aveva chiuso con gli uomini e che la sua vita ruotava intorno al padre ed al lavoro.

Gegia ha spiegato di aver fatto finta di non sapere dove sedersi con l’uomo che l’ha invitata al suo tavolo. “Mi ha detto che ero molto bella” – ha aggiunto la comica che ha precisato di aver mentito sull’età. “Gli ho detto che avevo 49 anni”.

La segnalazione a Giulia Salemi su Mehmet: 'Avrebbe detto di non conoscere Gegia'

Dopo l’incontro in Turchia, Gegia ha raccontato di essere rimasta in contatto con Mehmet via social e che lui si è comportato sempre in maniera educata e rispettosa nei suoi confronti.

“Ci siamo fatti delle videochiamate ma non abbiamo avuto alcun rapporto intimo” – ha spiegato Francesca Carmela Antonaci, nome all’anagrafe dell’attrice che ha aggiunto che l’uomo lavora nei cantieri edili come saldatore di materiali elettrici.

“Fa orari impegnativi ma la mattina mi dà sempre il buongiorno accompagnato dalla frase amore mio”. Dopo aver mostrato la foto dell’uomo, Alfonso Signorini ha promesso a Gegia di contattarlo per provare a farlo intervenire al GF Vip. Sulla questione si è inserita Giulia Salemi che ha spiegato che una persona le ha scritto sostenendo di aver parlato con Mehmet su Facebook. “Avrebbe detto di non conoscere Gegia e insultato chi l’ha contattato”.