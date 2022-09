Manca sempre meno all'annuncio del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dovrebbe essere pubblicato tra circa una settimana, infatti, l'elenco dei concorrenti che il 19 settembre inizieranno l'avventura nella casa più spiata d'Italia, tra i quali dovrebbe esserci la cantante Wilma Goich. Alessandro Rosica, inoltre, fa sapere che tutti i futuri vipponi avrebbero già registrato i video con i quali si presenteranno al pubblico e ai nuovi compagni di viaggio.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip, sta scaldando i motori: tra meno di tre settimane, infatti, ci sarà l'esordio su Canale 5 con una puntata in diretta attesissima dai telespettatori.

Da mesi, infatti, si rincorrono voci e teorie su chi potrebbero essere i nuovi concorrenti, e il tutto viene alimentato dal silenzio degli addetti ai lavori sul cast ufficiale.

Fino a sabato 3 settembre soltanto Giovanni Ciacci è stato confermato nel ruolo di vippone: tutti gli altri abitanti della casa più spiata d'Italia, restano "top secret" fino a poco prima del debutto in televisione.

I bene informati, però, fanno sapere che la macchina del reality-show è già in movimento, tant'è che in questi giorni sarebbero iniziati i lavori in vista dell'annuncio più atteso, quello dei personaggi famosi che a breve andranno a vivere tra le mura di Cinecittà.

Lo spoiler sul prossimo Grande Fratello Vip

Tramite i propri profili social, infatti, Alessandro Rosica ha riportato un paio di anticipazioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ovvero degli spoiler che lui ritiene attendibili e verificati da fonti certe.

L'esperto di Gossip, dunque, su Twitter e Instagram ha scritto: "Si sono conclusi i video di presentazione dei concorrenti GF Vip 2022".

Nelle scorse ore, dunque, a Roma si sarebbero registrate le clip che Alfonso Signorini manderà in onda prima dell'ingresso nella casa dei vipponi. Le immagini girate di recente, serviranno anche al pubblico per sapere qualcosa in più sui protagonisti meno noti del cast, quelli che sono stati scelti dagli autori più per le loro storie passate che per la popolarità che hanno.

Chi entra e chi no al Grande Fratello Vip

Tra le altre indiscrezioni che stanno circolando ultimamente sul Grande Fratello Vip 7, spiccano quelle su due donne che in queste settimane sono state inserite nell'elenco dei possibili nuovi concorrenti.

Dopo Giovanni Ciacci, un'altra celebrità che starebbe per entrare nella casa è Wilma Goich: la cantante ha rilasciato un'intervista per far sapere di voler partecipare al reality-show per provare a metabolizzare e superare il dolore per la scomparsa della figlia.

Molti siti, dunque, in questi giorni danno per certa la presenza della donna nel cast del format che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

Patrizia Groppelli, invece, avrebbe dato forfait all'ultimo momento a causa di problemi familiari sopraggiunti poco prima del debutto del programma su Canale 5. L'opinionista Mediaset, dunque, non dovrebbe figurare nel gruppo di vipponi che a breve andranno a vivere tra le mura di Cinecittà, anche se gli addetti ai lavori l'avrebbero tanto voluta per movimentare le dinamiche con gli altri inquilini.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, pare che a iniziare il gioco tra la prima e la seconda puntata saranno: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Gegia, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Elenoire Ferruzzi e tantissimi altri.