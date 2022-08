Continua l'attesa dei fan del Grande Fratello Vip per l'inizio della nuova edizione: lunedì 19 settembre andrà in onda la prima puntata, quindi mancano meno di tre settimane al debutto su Canale 5. Gli autori, però, fino ad ora hanno ufficializzato solamente Giovanni Ciacci nel ruolo di concorrente: lo stylist entrerà nella casa anche per raccontare la sua sieropositività. Wilma Goich, invece, ha rilasciato un'intervista per dire che parteciperà al reality-show per provare a superare il dolore per la scomparsa della figlia.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

I protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, non sono ancora stati svelati. Anche se mancano poche settimane al via, gli addetti ai lavori tardano ad ufficializzare i futuri abitanti della casa più spiata d'Italia.

Alfonso Signorini sta continuano a snocciolare indizi sui personaggi che a breve ricopriranno il ruolo di vipponi, ma fino ad ora solamente Giovanni Ciacci è stato confermato nel cast 2022/2023.

Lo stilista ha rilasciato un'intervista per confermare la sua partecipazione al reality Mediaset, fortemente voluta soprattutto dal conduttore per lanciare il messaggio che la sieropositività è una malattia con la quale si può convivere.

L'uomo ovviamente non sarà solo, anzi dovrebbero essere circa venti le celebrità che nel corso delle prime due puntate varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Le parole sul futuro al Grande Fratello Vip

Se Giovanni Ciacci è un concorrente ufficiale, c'è una popolare cantante del passato che di recente potrebbe aver anticipato la sua presenza nel cast del Grande Fratello Vip con alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Interpellata dalla rivista sul suo futuro, Wilma Goich ha fatto sapere che entrerebbe nella casa più spiata d'Italia per cercare di metabolizzare e incanalare il dolore che prova da quando sua figlia non c'è più. La donna, dunque, pare abbia confermato la sua partecipazione al programma di Canale 5, anche se gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti a riguardo.

La notizia della presenza dell'artista nel gruppo di vipponi, sta facendo il giro della rete dal 30 agosto ma, almeno per il momento, non ha trovato riscontri nelle voci del conduttore e degli autori della trasmissione.

Chi è in lizza per un posto al Grande Fratello Vip

A Ciacci e Goich, ovviamente si aggiungono tanti altri personaggi famosi che i giornalisti hanno inserito nell'elenco ufficioso della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

I candidati al ruolo di concorrenti del reality Mediaset, dunque, sono: Edoardo Donnamaria (volto di Forum e pare ad un passo dal format di Canale 5 già un anno fa), il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi, l'ex di Belen Antonino Spinalbese, l'opinionista Patrizia Groppelli, il tiktoker George Ciupilan, l'influencer Antonella Fiordelisi, l'ex gieffina Carolina Marconi, l'ex tronista Teresa Langella, l'attrice Gegia, l'ereditiera Ginevra Lamborghini e la soubrette Pamela Prati.

L'esordio della settima stagione è fissato per lunedì 19 settembre, anche se solo una settimana dopo la casa potrebbe svuotarsi a causa delle elezioni politiche. Gli inquilini avranno la possibilità di andare a votare nelle proprie città ma, prima di tornare in gioco, dovranno affrontare un periodo di isolamento in albergo nel rispetto delle norme anti-Covid.

Per circa sette giorni, dunque, Alfonso Signorini potrebbe ritrovarsi a condurre dirette con protagonisti pochissimi vipponi, ovvero quelli che non voteranno o per scelta personale oppure perché stranieri e quindi non "abilitati" a farlo.