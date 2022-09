Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di fare i conti con una perdita clamorosa e dolorosa che segnerà per sempre la sua vita.

La protagonista della soap opera pomeridiana in onda con successo nella fascia del pomeriggio di Canale 5, si ritroverà a dover affrontare il dramma legato alla morte del suo amato Yilmaz. Un vero e proprio choc per la donna che, nel giro di pochi minuti, vedrà completamente stravolta la sua vita.

Trionfa l'amore tra Zuleyha e Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di Terra Amara rivelano che l'amore tra Zuleyha e Yilmaz continuerà ad essere al centro delle trame.

I due vivranno a lungo il loro amore in maniera del tutto clandestina, dato che Zuleyha è sposata con Demir e quest'ultimo pur consapevole del sentimento che sua moglie prova nei confronti del suo nemico, cercherà di fare il possibile per ostacolare la loro relazione.

Alla fine, però, sarà proprio Demir a rendersi conto che è giusto fare un passo indietro e così lascerà la protagonista della soap libera di potersi gettare a capofitto in questa storia d'amore.

La morte di Yilmaz sconvolge Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Per Yilmaz e Zuleyha, quindi, inizierà un momento felice della loro vita insieme, il quale lascerà ben sperare che tutto possa andare nel migliore dei modi e che da questo momento in poi potranno vivere la vita che hanno sempre sognato e desiderato.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara, però, rivelano che questa non sarà la realtà dei fatti, dato che ben presto un nuovo evento drammatico si abbatterà sulla vita della coppia.

Yilmaz si ritroverà coinvolto in uno spaventoso incidente stradale che non gli darà via di scampo. Le condizioni di salute dell'uomo appariranno fin dal primo momento gravissime e quando arriverà in ospedale, per lui non ci sarà più nient'altro da fare.

Un vero e proprio colpo al cuore per la protagonista della soap opera turca in onda su Canale 5, la quale vedrà completamente stravolta la sua vita nel giro di pochi minuti.

Il dramma di Zuleyha per la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara (Video)

Zuleyha non potrà fare a meno di nascondere il suo immenso dolore dettato dalla morte del grande amore della sua vita, la persona con la quale sognava di poter costruire finalmente un nuovo inizio.

Zuleyha disperata in ospedale implorerà i medici di riuscire a salvare il suo Yilmaz ma, per l'uomo, non ci sarà più nulla da fare.

⚠️ Chic@s, aquí os dejo el momento PRE morgue, cuando sacan a Yilmaz de la UCI. ⚠️ #TierraAmarga4May, #TierraAmarga5May. pic.twitter.com/C2f78q6077 — Parduccis (@iParduccis) May 4, 2022

Un lutto che segnerà profondamente l'intera comunità e che colpirà profondamente anche Demir. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che il ricco proprietario terriero sarà al fianco di Zuleyha in questo momento tragico e doloroso della sua vita, offrendole un valido sostegno sul quale contare ma, questa volta, senza volere nulla in cambio.