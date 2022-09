Luca Salatino, concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha avuto uno scontro improvviso con un'altra delle concorrente all'interno della casa, Elenoire Ferruzzi. Tra i due si è creata, sin da subito, una bella sintonia: con il passar dei giorni, però, la stessa si è trasformata in un grosso malinteso. Elenoire, infatti, ha travisato il comportamento di Luca e ha pensato che Salatino potesse avere un reale interesse per lei. Ferruzzi ha spiegato che il ragazzo romano con i suoi gesti "affettuosi", l'avrebbe illusa e spinta a pensare che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa, oltre l'amicizia.

GfVip 7, Luca Salatino parla dello scontro avuto con Elenoire

Luca Salatino si è confrontato con Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Cristina Quaranta e Sara Manfuso, riguardo la clip andata in onda durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, nella quale Elenoire ha esplicitato il suo interesse per il trentenne romano. Ferruzzi dopo la puntata ha confessato a Salatino di esserci "rimasta male" per il suo atteggiamento. Durante il confronto con gli altri concorrenti della casa, Luca ha chiarito la sua posizione, in merito al suo rapporto con Elenoire ed è sembrato molto turbato, per il fatto di essere stato frainteso, a causa del suo comportamento. A tal riguardo, Luca ha spiegato di essere impegnato seriamente fuori dalla casa e di avere intenzioni molto serie con la sua fidanzata.

Salatino: 'Io sono entrato fidanzato, mi voglio sposare'

Durante il confronto con gli altri concorrenti della casa più spiata d'Italia, Luca Salatino ha confessato di essere veramente innamorato della sua fidanzata Soraia e di volerla sposare, poi ha ribadito il fatto di aver soltanto scherzato con Elenoire Ferruzzi: "Di cosa ci è rimasta male Elenoire?

Io sono entrato fidanzato qui dentro, l'ho dichiarato dal primo giorno, per me ci può stare chiunque. Non fate passare messaggi sbagliati che davvero faccio un macello. Mi voglio sposare con questa ragazza" e ha aggiunto: "Non ci devo parlare più e basta con Elenoire. Non mi doveva mancare di rispetto così".

Eleonoire Ferruzzi: 'Luca piange perché ha paura che mi ha ferito'

Elenoire Ferruzzi si è confrontata con Alberto De Pisis, riguardo lo scontro avuto con Luca Salatino e ha confessato: "Lui oggi piangeva anche con me, diceva mi manca Soraia, ma lui non piange per quello, piange perché ha paura che mi ha ferito, ma non lo dirà mai (...) Luca è un ragazzo con tanto dolore dentro. Gli scriverò una lettera". Anche Alberto De Pisis ha detto la sua e ha dichiarato: "Secondo me Luca ci ha dormito sopra tutta la notte e stamattina si è svegliato con un senso di doverti chiedere scusa, già questa è una bella cosa (...) Luca è molto innamorato della sua fidanzata e soffre molto la sua mancanza".