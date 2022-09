Le puntate di Terra Amara sono state temporaneamente sospese su Canale 5 e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende degli abitanti di Çukurova. Le anticipazioni turche della soap opera rivelano che Hunkar e Fekeli si incontreranno di notte e Yilmaz li spierà. Nel frattempo, Demir attenderà a casa sua mamma e andrà su tutte le furie, perché scoprirà che la signora Yaman ha incontrato il padre di Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni turche: Hunkar e Fekeli si incontrano di notte

Hunkar e Fekeli continueranno a vedersi di nascosto e a tenere segreto quello che c'è stato fra di loro in passato.

Nelle prossime puntate di Terra Amara, il padre di Akkaya e la mamma di Demir si incontreranno di notte, su richiesta della signora Yaman. La suocera di Zuleyha ha richiesto ad Ali Rahmet di vedersi, per chiedergli di lasciare Çukurova e di allontanarsi con Yilmaz. Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera rivelano che Fekeli chiederà alla vedova di Adnan se avesse qualche problema con la serata di beneficenza, nella quale suo figlio aveva acquistato un cuscino ricamato da Altun. A quel punto, Hunkar vorrà sapere come mai Ali Rahmet ha deciso di tornare in paese e se avesse intenzione di vendicarsi con la sua famiglia.

Terra Amara, prossime puntate: Yilmaz Akkaya spia Hunkar e Fekeli

A quel punto, Fekeli rivelerà alla signora Yaman di non essere tornato a Çukurova per fare del male a Demir o a lei, ma per altri motivi.

In particolar modo, il papà di Akkaya spiegherà a Hunkar di avere sepolto i suoi figli e sua moglie a Istanbul e di volere vivere nel suo paese di origine, che ha sognato ogni giorno, durante i venti anni trascorsi in prigione. Le anticipazioni turche di Terra Amara forniscono dettagli in più, riguardo al dialogo fra la signora Yaman e Ali Rahmet.

Se da un lato Fekeli sarà intenzionato a restare in città, per morire nel luogo dove è cresciuto, dall'altro lato, Hunkar avrà paura di ritorsioni alla sua famiglia, a causa della presenza dell'uomo che ha ucciso suo marito. A quel punto, il padre di Akkaya farà intendere alla mamma di Demir che, la realtà dei fatti, è stata ben diversa da quanto rivelato dai tre testimoni in tribunale.

L'incontro fra la suocera di Zuleyha e Fekeli non rimarrà segreto, perché in lontananza, Yilmaz spierà suo padre e Hunkar. Al momento, però, non è chiaro se Akkaya sia riuscito a sentire anche le parole che la coppia si è scambiata.

Terra Amara, prossimi episodi: Demir furioso con Hunkar per l'incontro con Fekeli

Una volta tornata a casa, Hunkar penserà di essere uscita dalla tenuta, senza che nessuno se ne accorgesse. Purtroppo, però, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la signora Yaman non la farà franca, perché Demir l'attenderà nella sua stanza, al suo rientro, seduto sul letto. Il marito di Zuleyha sarà furioso con sua mamma, a causa dell'incontro con Fekeli. Il padre di Adnan chiederà a sua mamma perché ha incontrato Ali Rahmet e come abbia potuto parlare con l'assassino di suo padre. A quel punto, Hunkar chiederà a suo figlio di fare attenzione alle parole che usa con lei.