Giovedì 22 settembre 2022 è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Durante l'appuntamento sono entrati gli ultimi vipponi e ci sono stati dei confronti tra i vari concorrenti della casa più spiata d'Italia. Tuttavia, dopo la puntata, tra due concorrenti è scattato un litigio tra Elonoire e Luca.

Luca sbotta contro Elenoire

Quello di ieri al Grande Fratello Vip, è stato un post puntata molto movimentato. Verso le 3 e mezza del mattino, Luca Salatino ha tuonato contro Elonoire Ferruzzi. Tutto è nato quando Elonoire ha accusato Luca di avergli fatto credere che tra loro potesse nascere qualcosa perchè, negli ultimi tre giorni, Luca ha più volte cercato la donna per una coccola o per scherzare e questo atteggiamento ha creato dei malintesi.

Luca, sfogandosi con i suoi compagni d’avventura ha dichiarato: “Che non facesse passare messaggi sbagliati, o faccio un macello. Io sono entrato fidanzato e l’ho detto dal primo giorno. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma di cosa parla. Stavo solo giocando e scherzando con lei, stop!”. Quando l’ex volto di Uomini e Donne si è poi recato dalla Ferruzzi per un chiarimento, Elenoire ha mantenuto la sua posizione, dicendo che una persona è fatta di carne ed ossa e stava provando un’attrazione per lui, ma se per lui continua ad essere ed è sempre stato un gioco, allora va bene così, ed è andata via. Salatino ha poi continuato a ribadire di non voler far passare un messaggio sbagliato e di avere intenzione di sposare la sua Soraia.

Intanto il popolo del web si è diviso tra chi sostiene che la reazione di Luca sia stata esagerata e chi, invece, ha preso le sue difese. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Ascolti seconda puntata del Grande Fratello

La seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda giovedì 22 settembre 2022, ha visto l'ingresso in casa di: Giovanni Ciacci, Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria, Wilma Goich, Daniele Del Moro, Marco Bellavia, Carolina Marconi e Gegia che, sommandosi agli altri vipponi già entrati nella puntata di lunedì 19 settembre, vanno a concludere il cast di questa settima edizione del reality.

La puntata ha tenuto incollati davanti al video 2.266.000 telespettatori, con uno share pari al 19.50%. Ascolti leggermente in calo rispetto alla prima puntata che aveva ottenuto 2.636.000 telespettatori con uno share del 21.73%. Su Rai 1, invece, è andato in onda lo speciale di Porta a Porta che ha totalizzato 2.001.000 telespettatori con uno share del 14.70%.