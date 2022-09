Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni abitanti di un quartiere della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 24 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni di Rodrigo ad Aurelio, sulle manifestazioni degli abitanti contro Quesada, sulla morte di Fausto Salazar, sull'ufficializzazione della storia fra Felipe e Dori e sul triangolo formato da Angel, Azucena e Guillermo.

Anticipazioni Una Vita, puntate fino al 24 settembre: Rodrigo ricattato da Aurelio

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Aurelio condurrà Valeria al cospetto di Rodrigo per costringere quest'ultimo a rivelargli al formula del gas nervino. Vedendo sotto minaccia l'amata, l'uomo cederà, fornendo a Rodrigo la formula della sua invenzione. Valeria rimarrà molto colpita dal gesto di Rodrigo, decidendo di ritornare con lui quando verrà nuovamente liberato. Gli abitanti del quartiere di Acacias manifesteranno contro l'apertura dei laboratori Quesada, guidati da David. Nel frattempo, Liberto cercherà di convincere Hortensia a parlare con alcuni imprenditori della loro invenzione. Felipe avrà una nuova crisi dopo aver scoperto che Fausto potrebbe essere rilasciato.

Più tardi, Alvarez Hermoso sorprenderà Marina e Dori mentre stanno chiacchierando sul raccontare o meno al loro relatore del fatto che lui abbia avuto una nuova crisi. Notando le reticenze dell'infermiera, Felipe la informerà di voler invitare i suoi amici per ufficializzare la loro relazione. Nonostante ciò, Dori continuerà a rimanere sulle spine.

Azucena rivelerà a Guillermo di non voler più frequentare Angel. Più tardi, la giovane riceverà un biglietto da Guillermo in cui verrà invitata a recarsi ai giardini del Principe. Giunta lì, però, la giovane avrà modo di vedere l'amato mentre sta baciando Claudia. Fidel si recherà a casa di Ramon per festeggiare insieme a lui la vendetta su Fausto, ma Palacios continuerà a sentirsi in colpa per ciò che ha fatto.

I residenti del quartiere scopriranno che il giornalista contattato da David ha scritto un articolo a favore dei Quesada e che Fausto Salazar è stato ucciso dalla polizia nel corso di una fuga dal carcere. Felipe verrà a sapere la notizia e ne sarà soddisfatto, grazie anche al sostegno di Dori. Aurelio manderà a chiamare i signori del quartiere per presenziare ad una riunione al ristorante in cui si soffermerà a parlare dei laboratori che intende aprire nel quartiere. Nel corso della riunione, Quesada farà di tutto per far scatenare una lite fra i commensali.

David intuirà le sue intenzioni, chiedendo agli abitanti del quartiere di fare una nuova manifestazione contro di lui. A quel punto, Aurelio deciderà di rispondere con la violenza alle manifestazioni del popolo.

Dopo aver sentito che nel quartiere si mormora che Ramon e Fidel siano i responsabili della morte di Fausto, Lolita inizierà a dubitare della buona fede del suocero: deciderà così di indagare su di lui e Quesada. Angel si presenterà da Azucena per cercare di riconquistarla ma la giovane lo manderà via: lui, così, la insulterà pesantemente. Più tardi anche Guillermo si presenterà alla sua porta per spiegarle che il bacio con Claudia era soltanto un malinteso e uno scherzo ma la giovane caccerà via anche lui. Aurelio ricatterà Gaztelu con delle fotografie dove l'uomo è ritratto insieme ad alcuni ragazzi, come prova dei suoi amori omosessuali. A quel punto, David proporrà al giornalista di vendicarsi di Quesada rivelando tutti i suoi altarini.

Rimasto solo in casa, Ignacio deciderà di invitare la sua amante. Arriverà nel quartiere Geronimo, il padre di Angel, che subito si mostrerà molto sgarbato nei confronti delle sorelle Rubio tanto che Pascual sarà costretto a difenderle.