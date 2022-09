Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Durante la puntata in onda il 27 settembre, non mancheranno nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su uno dei personaggi principali: Stefania Colombo. Quest'ultima sta coronando il suo sogno di diventare una scrittrice affermata, ma vorrebbe tanto poter condividere questi suoi successi con la madre, Gloria Moreau.

Purrtroppo, almeno per il momento, non è possibile. Inoltre, Adelaide continua a regalare grandi momenti di tensione all'interno del Paradiso.

Stefania va via dal Paradiso temporaneamente

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, Stefania parte per presentare il suo libro in altre città. In questo modo potrebbe farsi conoscere anche al di fuori della realtà meneghina. Nel frattempo, da quando Agnese ha deciso di aiutare Tina a Londra, Vittorio ha bisogno di un aiuto in magazzino. Pertanto, chiede a Paola di poter sostituire la sarta e di dargli il supporto di cui ha bisogno.

Intanto, Irene riesce nel suo intento di far licenziare Clara. Dopo aver messo la pulce nell'orecchio di Conti per convincerlo che la giovane Venere non ha affatto la stoffa per lavorare all'interno del noto atelier, le è stato chiesto di lasciare il posto.

Purtroppo, però, la situazione non lascia per niente indifferente la giovane, la quale scappa. Nessuno riesce a trovarla. Don Saverio è profondamente preoccupato per lei, così chiede aiuto ad una persona di buon cuore: Gemma. Quest'ultima lo aiuta molto per trovare la nipote.

Ezio condivide i successi di Stefania con Gloria

Poco dopo, Ezio, essendo molto fiero dei successi di sua figlia, va a fare visita a Gloria in carcere per condividere con lei la gioia del momento.

D'altronde, Stefania è il loro orgoglio e, dopo diverso tempo, è riuscita a farsi strada con le sue forze. Inoltre, l'uomo racconta a Moreau dei numerosi tentativi effettuati dalla giovane Colombo per cercare di farla uscire. Vorrebbe riabbracciare sua madre il prima possibile e farebbe qualsiasi cosa per far sì che ciò avvenga.

Infine, la Contessa Adelaide cercherà di colpire ancora. Dopo aver ammesso di aver sbagliato con il commendatore Umberto, lo sfida sull'unico piano che ha veramente a cuore: gli affari. Poco dopo, infatti, confida alla sua amica fidata, Matilde, le sue intenzioni. Da tempo meditava l'idea di cedere le sue quote del Paradiso. Adesso si sente pronta a compiere questo gesto, a dire il vero, un po' avventato.