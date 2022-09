L'appuntamento con Un posto al sole torna in onda nella settimana 3-7 ottobre 2022 in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni riguardanti la puntata che sarà trasmessa lunedì 3 ottobre alle 20:50 in prima visione assoluta, rivelano che Nunzio si ritroverà a prendere una decisione importante e al tempo stesso inaspettata nei confronti di Chiara.

Occhi puntati anche sulle vicende di Renato che, in questo nuovo episodio della soap opera serale di Rai 3, si ritroverà ai ferri corti con Otello.

Nunzio si ribella a Chiara: anticipazioni Un posto al sole 3 ottobre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole che aprirà la settimana dal 3 al 7 ottobre 2022, rivelano che ci sarà spazio per le tormentate vicende che vedono protagonisti Nunzio e Chiara.

Il ragazzo si ritroverà ad avere un drammatico confronto con la sua fidanzata, al termine del quale arriverà a prendere una decisione importante e definitiva.

Nunzio, infatti, si renderà conto che la permanenza a Capo Verde si sta trasformando in un grosso errore, motivo per il quale non ha più alcuna intenzione di assecondare le richieste della sua fidanzata Chiara.

Di conseguenza, in questo nuovo episodio della soap opera serale di Rai 3, Nunzio si ritroverà ai ferri corti con Chiara: non intende più sottostare alle sue richieste e alle sue pressioni, motivo per il quale intende fare di testa sua.

Lara prende una decisione improvvisa: anticipazioni Un posto al sole

Quale sarà a questo punto la reazione di Chiara dopo la ribellione da parte di Nunzio? Il rapporto tra i due entrerà nuovamente in crisi oppure Chiara deciderà di acconsentire alla proposta del suo fidanzato? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della soap opera in programma fino al 7 ottobre su Rai 3.

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di lunedì 3 ottobre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il caso di Lara Martinelli.

Dopo che la donna si è ritrovata al centro delle indagini per l'aggressione ai danni di Roberto Ferri e Marina, arriverà a prendere una decisione del tutto improvvisa e anche in questo caso inattesa.

Renato e Otello ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole 3 ottobre

Occhi puntati anche su Renato: le anticipazioni di Un posto al sole di questo lunedì 3 ottobre rivelano che l'uomo tornerà alla carica in merito alla questione della casa vacanze che è stata proposta da Alberto all'interno di Palazzo Palladini.

Tuttavia, quello che Renato non si aspetta affatto sarà l'indignazione da parte di Otello. Il vigile urbano, infatti, punterà il dito contro le richieste di Renato, motivo per il quale i due si ritroveranno ai ferri corti per la questione della casa vacanze.