Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Durante il prossimo episodio del 28 settembre, non possono mancare nuovi ed emozionanti colpi di scena, in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, i riflettori sono puntati su Adelaide, la quale sta pensando di cedere le sue quote del magazzino. Inoltre, la situazione per Clara non è delle migliori. Finalmente Irene è riuscita nel suo intento: farla licenziare, mettendola in cattiva luce dinanzi a Vittorio.

Clara potrebbe tornare al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, Don Saverio cerca una soluzione per aiutare sua nipote Clara. Decide di andare a parlare personalmente con Vittorio per convincerlo a riassumerla. Anche Gemma offre la sua disponibilità per aiutarla, affinché non venga più presa di mira dalla capocommessa, Irene.

Nel contempo, dopo aver ricevuto una lettera molto pesante da parte di suo marito, nella quale la intimava di tornare a Belluno, Matilde ha un momento di sconforto. Marco, insieme a sua zia Adelaide, la convincono a restare a Villa Guarnieri. Inoltre, il giovane giornalista cerca di mettere in guardia sua cognata da Tancredi.

Nonostante sia suo fratello, sa perfettamente di che pasta è fatto e non ha intenzione di difenderlo. Non vuole che Matilde soffra ulteriormente a causa della sua arroganza. Tuttavia, la giovane donna ne è profondamente innamorata, al punto di credere fortemente che possa ancora cambiare in qualche modo.

Salvo si preoccupa per Marcello

Intanto, Marcello è disposto a tutto pur di riconquistare la sua dolce Ludovica. Purtroppo, però, Salvatore inizia a preoccuparsi profondamente per il suo amico, poiché ha fatto una scoperta davvero sconvolgente mentre era al Circolo e si confida con Armando, nella speranza che insieme riescano ad aiutare il giovane innamorato.

In particolare, è venuto a sapere che l'ingegner Basile, l'uomo di finanza nominato continuamente da Barbieri, in realtà non esiste affatto.

Poco dopo, una vecchia conoscenza di Irene va al Paradiso per farle visita. Lei non può credere ai suoi occhi. Si tratta di Alfredo, il quale non è mai riuscito a dimenticarla. Infine, Vittorio viene a conoscenza del piano di Adelaide di voler vendere le sue quote del magazzino meneghino. In lui, quindi, si riaccende la speranza di poter prendere il pieno possesso del suo amato atelier. Ha, dunque, intenzione di acquistarle lui e di riprendere in mano il suo ruolo di direttore ufficiale del noto Paradiso delle Signore.