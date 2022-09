Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo, Gloria è in carcere e sua figlia Stefania sta tentando in tutti i modi di fare tornare libera sua mamma. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Moreau uscirà di prigione, grazie alla battaglia combattuta da sua figlia. Nel dettaglio, la giovane Colombo verrà intervistata da una troupe Rai e, in seguito, riceverà un telegramma, che la informerà che sua madre ha ottenuto la grazia e potrà uscire dal carcere.

Il Paradiso delle signore, trame prossime puntate: Gloria esce dal carcere

Nell’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria aveva sacrificato la sua libertà, per salvare sua figlia dal ricatto di Gemma. A tal proposito, Stefania si era fidanzata con Marco Di Sant’Erasmo, ex fidanzato della sua sorellastra e la giovane Zanatta aveva intimato alla giornalista di interrompere la relazione. Per non vedere soffrire Colombo, Moreau aveva scelto di andare a costituirsi ed era stata arrestata. Le anticipazioni dei prossimi episodi della fiction rivelano che, presto, Gloria uscirà dal carcere.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Gloria esce dal carcere grazie a Stefania

Dopo avere visto il sacrificio fatto da sua mamma, che l’aveva salvata dal ricatto di Gemma, rinunciando alla sua libertà, la giovane Colombo si era attivata, per fare tornare libera la capocommessa de Il Paradiso delle signore. Stefania aveva trascorso l’estate del 1963, scrivendo il libro: ‘’La madre ritrovata’’, dedicato a Gloria.

L’intento della Venere del negozio di moda era stato quello di smuovere l’opinione pubblica, tentando di aiutare Moreau a uscire dal carcere. Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction di Rai 1 forniscono dettagli in più su quanto accadrà nella soap opera. A tal proposito, gli sforzi di Stefania non saranno stati vani, perché Gloria uscirà dal carcere.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Gloria ottiene la grazia e torna in libertà

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che una troupe della Rai andrà al negozio di moda milanese per intervistare Stefania. In seguito, la giovane Colombo riceverà un telegramma, che la informerà della buona notizia su sua madre, che sarà riuscita ad ottenere la grazia. Pertanto, Gloria tornerà in libertà e potrà uscire dal carcere in cui ha trascorso gli ultimi mesi. Al momento, però, non è chiaro cosa accadrà fra Ezio e Veronica Zanatta, dal momento che la moglie del direttore commerciale uscirà di prigione.