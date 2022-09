Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 relative alla settimana dal 10 al 14 ottobre. In primo piano ci sarà il ritorno di Gloria che darà molta felicità a tutti i suoi amici, ma creerà non poche preoccupazioni a Veronica, anche se ci sarà una cena a casa Colombo con la famiglia riunita. Per Maria, invece, ci sarà una delusione a causa del giudizio poco entusiasta di Flora sui suoi bozzetti e inoltre la ragazza riceverà una telefonata preoccupante da parte di suo padre.

Matilde, invece, sarà furiosa con Vittorio quando vedrà che l'uomo ha usato una sua lettera per lo slogan pubblicitario.

Infine ci sarà ampio spazio per il crollo della diga del Vajont e la solidarietà si farà sentire da parte di tutti.

Gloria tornerà in libertà: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 10 al 14 ottobre annunciano che Gloria potrà finalmente uscire dal carcere e per tutti sarà una grande emozione quando la vedranno ritornare al grande magazzino. Per Veronica, tuttavia, la presenza della donna inizierà ad essere motivo di preoccupazione perché il timore di perdere Ezio sarà tanto. A sorprendere i protagonisti sarà anche il crollo della diga del Vajont e ognuno presterà come potrà il suo aiuto per gli sfollati: anche Gloria parteciperà all'iniziativa di solidarietà del Paradiso.

Nel frattempo Ezio riceverà dall'avvocato delle rassicurazioni circa l'annullamento del suo matrimonio e Veronica si sentirà sollevata, tanto che inviterà la signora Moreau a cena. Il clima, tuttavia, non sarà dei migliori, perché la tensione tra le due donne sarà palpabile, anche se tra loro continuerà un rapporto di formalità.

La cena si concluderà con una telefonata che turberà Veronica e potrebbe infrangere il suo sogno di sposare Ezio.

Clara andrà via dalla canonica: anticipazioni settimana 10-14 ottobre

Al Paradiso delle signore 7 la settimana dal 10 al 14 ottobre vedrà protagonista anche il cattivo rapporto tra Clara ed Elide, la perpetua della canonica.

A questo proposito, Don Saverio chiederà alla nipote di fare un passo verso la donna, ma dopo l'ennesimo scontro metterà Clara di fronte a un bivio e per lei ci potrebbe essere il rischio di tornare al paese. La casa delle ragazze potrebbe essere una soluzione per lei che lascerà la canonica, ma Irene accetterà di vivere sotto il suo stesso tetto? La capo commessa non sarà felice di questa idea, mentre Maria riceverà una telefonata preoccupante da parte di suo padre.

A Flora non piaceranno i bozzetti di Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della settimana dal 10 al 14 ottobre rivelano che Matilde confesserà ad Adelaide che spera ancora in un cambiamento di Tancredi che le darebbe una spinta a tornare da lui.

Mentre tutti saranno impegnati a reperire dei fondi da mandare agli sfollati, Matilde lascerà Milano senza comunicare quando ritornerà.

Nel frattempo il dottor Conti penserà a uno slogan pubblicitario per la campagna di sensibilizzazione e a questo proposito troverà una lettera di Matilde che gli darà l'idea giusta, ma quando la signora Frigerio scoprirà che Vittorio ha utilizzato una sua lettera privata si arrabbierà moltissimo. Infine, Maria sarà delusa dal giudizio di Flora in merito ai suoi bozzetti e Paola inviterà la stilista a guardare con più attenzione il lavoro della sua collega.