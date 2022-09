C'è grande attesa per la settima stagione de 'Il Paradiso delle Signore'. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana della Rai, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, rivelano che ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno la contessa. A tal proposito, Adelaide metterà i bastoni fra le ruote a Gloria, contattando il direttore del carcere allo scopo di non farla uscire dalla prigione. Nel frattempo, la cognata di Umberto cercherà di rovinare la carriera di Flora: la stilista darà le dimissioni ma Guarnieri troverà il modo per farla riassumere.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 16/9: Adelaide vuole che Gloria resti in prigione

Adelaide avrà un ruolo centrale e inedito nella settima edizione de 'Il Paradiso delle signore'. Nell'ultima puntata della scorsa stagione della fiction di Rai 1, la contessa era riuscita ad ottenere le quote del negozio di moda di Umberto, ingannando Dante Romagnoli. Pertanto, nei nuovi episodi, la zia di Marta sarà comproprietaria dell'atelier milanese, iniziando a dettare legge. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse in televisione fino a venerdì 16 settembre rivelano che Adelaide non vorrà fare uscire Gloria dal carcere.

Il Paradiso delle signore, trame al 16/9: Adelaide chiede al direttore del carcere di non fare uscire Gloria

Nel dettaglio, le anticipazioni degli episodi de 'Il Paradiso delle signore' rivelano maggiori dettagli sulle prossime mosse che intende operare la contessa. In particolar modo, Marco chiederà a sua zia di contattare il direttore del carcere, in modo da consentire una libera uscita a Gloria, per presenziare alla sua festa di fidanzamento con Stefania.

A quel punto, Adelaide cercherà di ostacolare in tutti i modi suo nipote e Moreau, negando il permesso. In particolar modo, la contessa contatterà il direttore del carcere e chiederà all'uomo di non fare uscire Gloria di prigione.

Il Paradiso delle signore, episodi al 16/9: Umberto vuole rivelare a Marco ciò che Adelaide ha fatto a Gloria

Nonostante le macchinazioni della contessa, Gloria riuscirà comunque ad uscire dal carcere e a recarsi alla festa di fidanzamento di Stefania e Marco, grazie a Vittorio e a Roberto. Nel frattempo, nelle puntate de 'Il Paradiso delle signore', Adelaide ostacolerà la carriera di Flora che sarà costretta a rassegnare le proprie dimissioni. Umberto, però, si batterà per la sua compagna: infatti, ricatterà sua cognata, dicendole di riassumere la stilista al negozio. Altrimenti sarà costretto a rivelare a Marco, tutto ciò che ha combinato alle spalle di Gloria, con il direttore del carcere.