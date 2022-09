Al Paradiso delle signore 7, la prima settimana di ottobre partirà in modo deludente per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che vedrà svanire il suo sogno di guidare da solo il grande magazzino. Le anticipazioni della puntata di martedì 4 ottobre rivelano che Matilde (Chiara Baschetti) chiederà carta bianca ad Adelaide (Vanessa Gravina) che gliela concederà a patto che la donna si schieri contro Flora Ravasi (Lucrezia Massari). Questa mossa farà tremare Umberto (Roberto Farnesi) e la sua compagna, mentre Marcello (Pietro Masotti) potrà contare sull'aiuto della Contessa.

Gemma (Gaia Bavaro), invece, chiederà il sostegno di Stefania (Grace Ambrose) per aiutare Veronica (Valentina Bartolo) e questo potrebbe riavvicinare le due ragazze. Infine, Elvira (Clara Danese) riceverà la proposta di aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) nella gara di ballo.

Adelaide e Matilde faranno paura a Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 4 ottobre raccontano che in primo piano ci sarà ancora la guerra di Adelaide contro Flora. La contessa concederà a Matilde carta bianca nella gestione del suo ruolo di vice, ma chiederà alla donna di essere dalla sua parte nell'obiettivo di distruggere Flora. La presenza sempre più predominante di Matilde al Paradiso farà paura ad Umberto e alla sua compagna, mentre la signora Frigerio penserà a come fare per non scontentare Adelaide e nello stesso tempo guadagnarsi la fiducia di Vittorio Conti.

Stefania potrebbe riallacciare i rapporti con Gemma: anticipazioni puntata di martedì 4 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 in onda martedì 4 ottobre vedrà protagonista anche Gemma. La ragazza sarà preoccupata per Veronica che le ha confidato di avere paura che Ezio dimentichi il loro anniversario. A questo proposito, Gemma chiederà il supporto di Stefania per fare in modo che il signor Colombo si ricordi del giorno speciale per la loro famiglia.

Questa potrebbe essere l'occasione giusta per ricucire i rapporti tra le due ragazze, a lungo separate dall'amore per lo stesso ragazzo.

Marcello verso la scalata in società

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 4 ottobre rivelano che dopo il suo infortunio Irene non potrà più aiutare Salvatore con le lezioni di ballo.

La capo commessa però non avrà intenzione di abbandonare il suo amico e avrà un'idea. Irene chiederà a Elvira di sostituirla e di aiutare Salvatore a vincere la gara di ballo per fare una sorpresa ad Anna, partita per l'America. Marcello, invece, sarà determinato a mettere a frutto quello che ha imparato in Svizzera e chiederà il sostegno di Adelaide. Dopo aver parlato con il ragazzo, la contessa non si tirerà indietro e deciderà di supportare Barbieri nella scalata sociale.