La nuova stagione della serie televisiva intitolata Il Paradiso delle Signore ha preso il via su Rai 1, dove va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Nel corso dell’episodio in programmazione il 19 settembre 2022 a partire dalle ore 16:05 circa, Ezio Colombo (Massimo Poggio) manifesterà la volontà di far scarcerare a tutti i costi l’ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar) per rendere felice la loro figlia Stefania (Grace Ambrose).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 19/09: Stefania pensa al distacco dalla madre, Matilde rinuncia a partire

Nella sesta puntata stagionale della soap opera pomeridiana giunta al suo settimo capitolo, in onda lunedì 19 settembre, Stefania a seguito della festa in cui ha ufficializzato la sua relazione sentimentale con Marco (Moisé Curia) penserà al distacco dalla madre Gloria avvenuto alla fine dell’evento. Intanto Ezio sarà deciso a trovare una soluzione, per far tornare in libertà la sua ex moglie.

Nel contempo il direttore del negozio Vittorio (Alessandro Tersigni) vorrà dedicare una giornata alla venere Stefania: in particolare è intenzionato a organizzare nel grande magazzino milanese la presentazione del libro in cui la giovane ha raccontato la storia della madre.

Successivamente la new entry Matilde (Chiara Baschetti), per non lasciare la parente Adelaide (Vanessa Gravina) da sola in un momento in cui ha bisogno del suo supporto, deciderà di rimanere nel capoluogo lombardo, rinunciando a tornare a Belluno.

La gravidanza di Tina è a rischio, arriva il faccia a faccia tra Gemma e Stefania

Non passerà molto per vedere Umberto (Roberto Farnesi) ricattare la contessa di Sant’Erasmo: in particolare il commendatore inviterà la cognata a essere sincera con Marco, se non vorrà essere smascherata da qualcun altro. In poche parole Adelaide dovrà dire al nipote che Gloria non ha ottenuto il permesso dal direttore del carcere per uscire temporaneamente per colpa sua.

Intanto Agnese (Antonella Attili), Salvatore (Emanuel Caserio) e Anna (Giulia Vecchio) riceveranno una bellissima notizia, poiché apprenderanno che Tina (Neva Leoni) è in dolce attesa: purtroppo la gioia avrà breve durata per la famiglia Amato, in quanto la gravidanza della cantante sarà a rischio. La sarta Agnese valuterà quindi se partire per Londra per prendersi cura della figlia.

Infine Gemma (Gaia Bavaro), dopo essere tornata al Paradiso, farà subito i conti con Stefania: tra le due rivali in amore ci sarà il tanto atteso confronto.