Cricca è un allievo dell'edizione numero 22 di Amici di Maria De Filippi. Alle spalle ha già esperienze in vari concorsi, tra cui Area Sanremo e Deejay On Stage, ma la popolarità inizia ad arrivare grazie al talent show di Canale 5. Durante la fase di composizione della classe, sia Arisa che Lorella Cuccarini si sono dette disposte a dargli un banco, ma il cantante decide di far parte della squadra della showgirl.

Qual è il vero nome di Cricca? Carta d'identità

Nome e cognome: Giovanni Cricca

Luogo di nascita: Riccione (Rimini)

Data di nascita: 8 agosto 2003

Età: 19 anni

Peso: non disponibile

Altezza: non disponibile

Professione: cantante

Segno zodiacale: Leone

La scelta di intraprendere la carriera musicale grazie al nonno

Cricca si avvicina al mondo della musica grazie al nonno Agostino, un clarinettista, che prima di spirare gli lascia in eredità il suo strumento musicale.

Le prime esperienze per quanto riguarda il canto, invece, hanno luogo a Sidney, città in cui Cricca si trasferisce con i genitori all'età di cinque anni. Qui canta in un coro di bambini. Successivamente comincia anche la sua formazione musicale studiando sia il pianoforte che la chitarra.

Dopo il ritorno in Italia, avvenuto nel 2011, iniziano le esperienze in vari concorsi canori. Nel 2021 ad Area Sanremo riesce ad aggiudicarsi un posto tra i 53 finalisti. L'anno successivo partecipa a Deejay On Stage, concorso che permette ad aspiranti cantanti di esibirsi sul palco di Radio Deejay a Piazzale Roma a Riccione. Anche in questo caso riesce ad aggiudicarsi un posto in finale.

Nel settembre del 2022 Cricca entra a far parte della classe di Amici. Sia Arisa che Lorella Cuccarini sono disposte a dargli un banco, ma lui sceglie di entrare nella squadra di quest'ultima.

Per riuscire ad arrivare al serale, di settimana in settimana, dovrà farsi confermare la maglia dal suo coach di riferimento.

Cricca è fidanzato?

Non si hanno notizie sulla vita sentimentale di Cricca, il ragazzo al momento potrebbe essere single.

Cricca su Instagram

Cricca ha un profilo Instagram seguito da 20.800 follower. La gallery è composta solamente da 14 post, dove racconta principalmente la sua vita dal punto di vista professionale.

Curiosità sul singolo San Lorenzo

Tra i pezzi più conosciuti di Cricca c'è San Lorenzo. Come spiegato dallo stesso cantante, la canzone parla della luce che ognuno deve saper trovare anche nei momenti più bui.

Il video della prima esibizione di Cricca ad Amici 22

Nonostante sia un cantautore, durante la puntata di Amici dedicata alla formazione della classe, Cricca non si esibisce con un suo inedito, ma con la cover di Mare mare di Luca Carboni. Grazie alla performance riesce a ottenere un banco, questa puntata le viene concessa sia da Arisa che da Lorella Cuccarini.