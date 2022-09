Il Paradiso delle signore 7 torna in onda il 20 e 21 settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap rivelano che non mancheranno i colpi di scena, a partire dal rientro di Marcello in città dopo un prolungato soggiorno in Svizzera.

Gemma, invece, dopo essere rientrata in città, si metterà alla ricerca di un nuovo impiego dato che non vorrebbe tornare a fare la venere. Marco, invece, scoprirà di essere stato ingannato dalla contessa e non sa se dirlo a Stefania.

Gemma cerca un nuovo lavoro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 20 settembre rivelano che Marcello rimetterà piede a Milano dopo aver trascorso un lungo periodo di tempo in Svizzera.

Marcello apparirà come un uomo diverso anche se, nonostante tutto, i suoi sentimenti per Ludovica non sono mai mutati: continua ad essere innamorato della donna, nonostante abbia voltato pagina.

Intanto Gemma, dopo essere ritornata in città, prende in considerazione l'ipotesi di mettersi a cercare un nuovo lavoro.

La giovane figlia di Veronica, infatti, non si sente più ben accettata all'interno del magazzino, in primis dalle altre veneri e per questo motivo vorrebbe cambiare aria.

Vittorio conosce meglio Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore

A prendere in mano le redini della situazione sarà Roberto: gli spoiler di questo nuovo episodio della soap opera rivelano che l'uomo proporrà una votazione tra le Veneri.

Saranno loro a decidere se bisognerà riaccogliere Gemma all'interno del Paradiso oppure no: quale sarà il verdetto finale per la ragazza?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti che, dopo il primo incontro con Matilde, comincerà a conoscerla meglio.

E poi ancora, l'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà anche il 21 settembre, sempre in prima visione assoluta.

Marco ingannato da sua zia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21 settembre

Le anticipazioni della puntata di mercoledì pomeriggio (21 settembre) rivelano che Irene, la piccola figlia di Anna, richiederà molto impegno in casa Amato. Per tale motivo, i vari membri della famiglia, cercheranno di organizzarsi nel migliore dei modi per poter gestire la bambina.

Gemma, dopo essere stata reintegrata all'interno del Paradiso, deciderà di rifiutare tale proposta dopo aver trovato un nuovo lavoro.

Il giovane Marco, infatti, si ritroverà a prendere atto delle bugie della contessa Adelaide, la quale ha mentito in merito alla questione del permesso premio per Gloria. La perfida contessa, infatti, non ha favorito l'uscita della donna dal carcere.

A quel punto Marco non sa se dire o meno la verità anche a Stefania