L'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne inizierà martedì 20 settembre, un giorno in ritardo rispetto al previsto. Le puntate che saranno trasmesse in tv a partire dalla prossima settimana, saranno quasi totalmente incentrate su Ida e Riccardo. I due ex monopolizzeranno gran parte del tempo a disposizione con litigi, scambi di complimenti, accuse e dispetti a distanza. In una delle ultime registrazioni alle quali ha partecipato, però, la dama del Trono Over ha chiarito di non voler avere più nulla a che fare con Guarnieri: dopo anni di tira e molla, Platano ha detto basta.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Quella tra Ida e Riccardo, sembra la storia infinita: ancora oggi, a distanza di un paio d'anni dalla loro rottura, i due continuano ad alimentare il gossip dagli studi di Uomini e Donne.

La stagione che esordirà su Canale 5 il 20 settembre prossimo, infatti, comincerà proprio con alcuni accesi confronti che Platano e Guarnieri hanno avuto al rientro dalle vacanze.

Le anticipazioni delle cinque puntate che sono state registrate fino ad ora (dal 30 agosto al 12/09), fanno sapere che i due ex non si sono risparmiati, e da subito hanno creato interessanti dinamiche davanti alle telecamere.

Dopo la pausa estiva di oltre tre mesi, il cavaliere pugliese è rientrato agli Elios con l'intenzione di trovare la persona giusta, ma la prima nella quale si è imbattuto è proprio la ex fidanzata.

Baci tra Ida e un altro ex di Uomini e Donne

Gli spoiler delle prime due puntate stagionali di Uomini e donne, infatti, riguardano solo le litigate che Ida e Riccardo hanno fatto davanti a tutti: lei ha svelato di aver respinto un tentativo di riavvicinamento dell'ex durante le vacanze, lui si è risentito e ha negato tutto.

Tra una discussione e l'altra, Platano ha trovato il tempo di uscire a cena con Alessandro Vicinanza (che ha frequentato per un periodo mesi fa) e l'ha anche baciato: dopo una sola serata, però, il napoletano ha chiuso e ha puntato Roberta Di Padua.

Guarnieri, invece, si è affrettato a fare un ballo con la neo tronista Federica Aversano, per la quale ha anche cercato di dichiararsi. Quando ha saputo che per fare un'esterna con la 28enne avrebbe dovuto mettere a rischio il suo posto nel parterre Over, il cavaliere ha cambiato idea.

Maria De Filippi, però, si è accorta immediatamente che i due ex si stavano punzecchiando a vicenda uscendo con altre persone e li ha rimproverati dicendo di non comportarsi come i ragazzini di 15 anni.

Le lacrime e poi la decisione a Uomini e Donne

Nel corso della penultima registrazione che c'è stata, la conduttrice di Uomini e Donne ha chiesto ad Ida di fare l'elenco delle cose che le piacciono da sempre del carattere di Riccardo. Sentendo l'ex fidanzata parlare bene di lui forse per la prima volta dopo tanto tempo, il pugliese non ha trattenuto la commozione e ha chiesto di poterla abbracciare a centro studio.

Le anticipazioni delle riprese del 12 settembre scorso, però, hanno nuovamente spiazzato i fan: la dama, spronata dai presenti a prendere una decisione definitiva sul tira e molla con Guarnieri, ha chiaramente detto di non voler avere più nulla a che fare con lui.

Sebbene l'abbia amato molto e abbia sperato per anni in un ritorno di fiamma, oggi la bresciana è decisa nel non volere più Riccardo come compagno.

Questa scelta ha lasciato senza parole anche il diretto interessato, che ora dovrà inventarsi qualcosa per rimanere al centro dell'attenzione, magari nuove conoscenze che facciano dimenticare i "due di picche" che ha ricevuto recentemente da Federica prima e da Ida poi.