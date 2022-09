Cresce l'attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7. Le anticipazioni rivelano che in questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1 ci sarà spazio per le novità legate alla vita di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover affrontare l'arrivo di Adelaide come nuova co-proprietaria del negozio.

Di sicuro, però, Vittorio non avrà la possibilità di riabbracciare sua moglie Marta Guarnieri, dato che la donna non tornerà in scena in questo nuovo capitolo, confermando la sua intenzione di voler cambiare vita.

Vittorio affronta l'arrivo della contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di questo 2022 rivelano che Vittorio Conti dovrà affrontare l'arrivo del "ciclone" Adelaide all'interno del grande magazzino.

La contessa, infatti, fin dal primo momento si mostrerà particolarmente agguerrita e pronta a fare il possibile per riuscire a far fuori dal negozio la nemica Flora Ravasi.

Un momento decisamente non facile per Vittorio che, in queste nuove puntate della soap opera, dovrà essere bravo a gestire la situazione e soprattutto a fare in modo che la contessa non crei una vera e propria "guerra" all'interno del negozio tra i vari dipendenti.

Riuscirà a tenerla calma?

Marta cambia vita e non ritorna: anticipazioni Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di questo 2022, rivelano che di sicuro Vittorio Conti non avrà la possibilità di rivedere sua moglie Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

La coppia Marta-Vittorio aveva fatto sognare i numerosi fan e appassionati della soap opera, i quali dopo l'addio della donna, avevano sperato sempre in un ritorno di fiamma tra i due.

Peccato, però, che Marta abbia deciso di allontanarsi definitivamente da Milano. La donna, infatti, non tornerà nel corso di questa settima stagione, dato che ormai ha scelto di voltare definitivamente pagina.

Vittorio incontra Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Gli spoiler di questa settima stagione della soap, rivelano che Marta si è trasferita stabilmente a San Francisco, dove ha avuto modo di aprire un'agenzia pubblicitaria che gestisce assieme a suo fratello Federico. I due collaborano insieme e, per il momento, Marta non sembra essere intenzionata a tornare a casa.

Intanto, però, per Vittorio Conti ci sarà l'arrivo di una new entry femminile: nel cast de Il Paradiso delle signore 7, infatti, arriverà Matilde Frigerio, cognata di Marco e moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo, la quale stringerà un rapporto decisamente intenso e speciale con il proprietario del grande magazzino.