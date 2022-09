Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 9 settembre rivelano che Zuleyha, grazie all'aiuto di Sabahattin, riuscirà ad andare a fare visita a Yilmaz, ricoverato in ospedale a causa di un incidente.

Terra Amara, anticipazioni 9 settembre: Zuleyha va in ospedale con Sabahattin

Zuleyha non ha mai dimenticato Yilmaz. Nonostante la ragazza di Istanbul abbia giurato a Demir di non pensare più al suo ex fidanzato, Altun non ha mai smesso di amare il padre di suo figlio.

Akkaya, purtroppo, ha avuto un grave incidente con l'automobile ed è stato ricoverato in ospedale. Le condizioni del figlio di Fekeli sono apparse subito critiche e il giovane è finito in coma. Zuleyha, non potendo restare a casa con l'angoscia di non potere rivedere più il suo amato, ha chiesto aiuto a Sabahattin per riuscire a incontrare Yilmaz. Nella puntata di Terra Amara, che andrà in onda in televisione il 9 settembre, il marito di Sermin si renderà ancora una volta complice della moglie di Demir, aiutando la ragazza ad andare in ospedale da Akkaya.

Terra Amara, puntata 9 settembre: Zuleyha si veste da infermiera e va al capezzale di Yilmaz

Una volta giunta in ospedale per entrare nella stanza di Yilmaz, Zuleyha dovrà indossare la divisa da infermiera, fingendo di essere una dipendente in turno con Sabahattin.

Quando si troverà al capezzale di Akkaya, Altun piangerà disperata e dirà parole d'amore al suo ex fidanzato. Inoltre, la ragazza di Istanbul confesserà al suo amato di avere tante cose da raccontargli. Le anticipazioni della puntata di Terra Amara del 9 settembre rivelano che Zuleyha confiderà al giovane di essere ancora innamorata di lui.

Nel frattempo, Sabahattin sentirà la dichiarazione di Altun essendo ancora nella stanza di ospedale con lei.

Terra Amara, episodio 9 settembre: Zuleyha si sente in debito con Sabahattin

Terminata la visita in ospedale Zuleyha parlerà a cuore aperto anche con Sabahattin. In particolar modo, Altun si sentirà in debito nei confronti del medico, che l'ha sempre supportata e ha saputo fin da subito la verità sul suo conto.

Inoltre, il marito di Sermin ha coperto la moglie di Demir anche in occasione del parto, pur sapendo che Adnan fosse figlio di Yilmaz. Le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 9 settembre forniscono ulteriori dettagli sulla conversazione fra il dottore e Zuleyha. A tal proposito, Sabahattin suggerirà a Zuleyha di non fare mosse azzardate con Yilmaz, altrimenti, Demir potrebbe portarle via suo figlio come già accaduto in precedenza.