Giovedì 22 settembre, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7. Tra i concorrenti che hanno fatto l'ingresso nella casa più spiata d'Italia, c'è stata anche Wilma Goich. Nel video di presentazione, la cantante non ha potuto fare a meno di menzioare il suo ex marito Edoardo Vianello: "Abbiamo vissuto una vita meravigliosa insieme".

Età, origini e lavoro

Wilma Goich nasce a Cairo Montenotte (Savona) il 16 ottobre del 1945. I genitori di Wilma erano emigrati da Zara: all'epoca la città faceva parte del Regno d'Italia mentre oggi è una città della Croazia.

Fin da bambina Wilma dimostra di avere un talento per la musica, tanto che nel 1965 partecipa al Festival di Sanremo e ottiene un ottimo risultato con il brano "Le colline sono in fiore". Nel 1966, Goich ottiene un altro importante risultato al Festival della Canzone Napoletana con il brano "Pe' strade 'e Napule". Nel curriculum della cantante ci sono altre partecipazioni al Festival di Sanremo con i brani: In un fiore, Per vedere quanto è grande il mondo, Gli occhi miei, Baci baci baci.

Wilma Goich nel 1990 ha affiancato Mike Bongiorno nel quiz-show Tris.

Il rapporto con l'ex marito Edoardo Vianello

Dal 1970, Wilma Goich ha iniziato a cantare in coppia con Edoardo Vianello. Il duo ha ottenuto il successo con "Semo gente de borgata", "Fijo mio" e "Volo di Rondine".

Una volta naufragato il matrimonio tra Wilma ed Edoardo, il duo artistico de I Vianella si è sciolto. Da quel momento tra i due ex coniugi è partita una battaglia legale, poiché Vianello decise di togliere i diritti d'autore di tutte le canzoni all'ex moglie.

Oggi, i due ex coniugi hanno ritrovato il sereno e sono tornati a cantare sul palco insieme.

Nel video di presentazione ufficiale al Grande Fratello Vip 7, Goich ha riferito di essere conosciuta dal piccolo schermo come cantante. Nella clip, la diretta interessata ha menzionato il suo ex marito spendendo parole d'affetto: "Abbiamo vissuto una vita meravigliosa insieme". Con ironia l'artista ha precisato che Vianello è un ex marito: mentre lei non si è più sposata, Edoardo ha avuto altri due matrimoni.

Nella vita sentimentale di Wilma, c'è stato spazio anche per Teo Teocoli ma la relazione ebbe vita breve.

La scomparsa di Susanna

Wilma Goich e Edoardo Vianello hanno vissuto un vero e proprio dramma: la figlia Susanna, è scomparsa prematuramente poco prima di compiere il 50esimo compleanno.

La ragazza, lottava contro una brutta malattia e nell'aprile del 2020 si è spenta. Probabilmente, i due ex coniugi hanno ritrovato il sereno in un momento di grande dolore. Goich-Vianello sono stati sposati per oltre 10 anni e Susanna era nata dalla loro unione.