La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per l'episodio di lunedì 26 settembre raccontano che la settimana in casa Amato comincerà con un pizzico di solitudine per Salvatore (Emanuel Caserio), ma a consolare quest'ultimo ci penseranno Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi). Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), intanto, sarà stufa dei ricatti messi in atto da Tancredi (Massimiliano Davoli) e mediterà di tornare a Belluno, nel frattempo il Paradiso Market verrà distribuito in tutta Italia e anche la collezione dell'atelier, di conseguenza, ne trarrà grande vantaggio in termini di visibilità.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), infine, festeggerà la lieta notizia assieme alla sua amata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), facendo rodere di rabbia la contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Salvatore alle prese con la solitudine dopo la partenza di Agnese e Anna

Gli spoiler della fiction daily di Rai 1 per la puntata di lunedì 26 settembre anticipano che le partenze della madre Agnese Amato (Antonella Attili) e della moglie Anna Imbriani (Giulia Vecchio) faranno sì che l'inizio della settimana risulti in salita per Salvatore.

Quest'ultimo, difatti, soffrirà di solitudine e a fargli compagnia, nonché a consolarlo, ci saranno il socio Marcello e l'amico Armando.

Matilde vorrà tornare a Belluno ma Adelaide e Marco tenteranno di dissuaderla

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio del 26 settembre rivelano che i reiterati ricatti di Tancredi nei riguardi della moglie indurranno la stessa a manifestare la volontà di lasciare Milano per tornare a Belluno.

Partenza che non andrà a genio a Marco e Adelaide, i quali tenteranno di convincere Matilde a rimanere a Villa Guarnieri.

Umberto e Flora festeggeranno la distribuzione nazionale del Paradiso Market

Le anticipazioni dello sceneggiato nostrano per la puntata del 26 settembre riportano che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) non reputerà Clara Gallo (Clara Danese) all'altezza di ricoprire il ruolo di Venere del Paradiso, così la nuova capocommessa paleserà le sue perplessità in merito a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

La rivista della boutique, ovvero il Paradiso Market, sarà distribuito su scala nazionale e a giovarne sarà anche la nuova collezione, così Umberto e Flora festeggeranno la lieta notizia e ciò scatenerà grande gelosia nella contessa Adelaide.